Una raccolta fondi per aiutare i profughi ucraini a Comabbio

Sono tre le famiglie ucraine che da marzo hanno trovato accoglienza nel paese di Comabbio. Per aiutarle a ritrovare un minimo di autonomia e di normalità, l’associazione Amici della Scala Santa ha aperto una raccolta fondi.

Chiunque voglia partecipare all’accoglienza con un contributo economico può fare un bonifico all’Iban IT 25 W 05696 50530 000020481×39, beneficiario: Amici della Scala Santa, causale: Accoglienza.

Si tratta di una delle tante iniziative attivate dagli Amici della Scala Santa per far fronte nel proprio piccolo all’emergenza ucraina. Nell’ultimo periodo l’associazione ha lanciato una raccolta di materiali e organizzato un viaggio verso l’Ucraina per portare gli aiuti umanitari donati e condurre in Italia una famiglia di rifugiati.

«Il denaro raccolto dall’associazione durante la raccolta fondi – spiegano i volontari – verrà erogato regolarmente alle famiglie con carte prepagate, per permettere un minimo di autonomia e normalità a persone che hanno perso tutto».