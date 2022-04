Una Pasqua colorata con il kit da ritirare alla Biblioteca di Induno Olona

La Biblioteca civica di Induno Olona ha organizzato in occasione della Pasqua il laboratorio “virtuale” “Crea e gioca!” per realizzare con i propri bambini un uovo di Pasqua tridimensionale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Nadia Chiesa, è rivolta ai bambini a partire dai 5 anni.

I genitori possono iscriversi via mail a biblioteca@comune.induno-olona.va.it e poi ritirare il kit con tutto il materiale e le spiegazioni per realizzare l’uovo di Pasqua presso la biblioteca di via Piffaretti.