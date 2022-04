Pastore raddrizza una gara storta: 1-1 per il Varese contro il Bra

Il Varese pareggia 1-1 al “Franco Ossola” contro il Bra e si prende un punto in rimonta che però non può accontentare. Dopo un buon inizio, il Varese si è trovato sotto al 20′ a causa dell’errore di Trombini che si è lasciato sfuggire un pallone in presa alta con il pallone che beffardo è finito prima addosso a Daqoune e poi in porta. Un errore grave per il portiere classe 2001, che per la prima volta in stagione non è decisivo in positivo. Nella ripresa per i biancorossi è stato determinante l’ingresso di Pastore, che da solo ha cambiato volto alla squadra, segnato il gol del pareggio – con un tocco di punta in mischia – e nel finale ha anche sfiorato il sorpasso, peccato che Tunno gli ha chiuso la strada con una bella parata.

Dopo tre sconfitte in fila arriva quindi il secondo 1-1 consecutivo per il Varese, che in classifica non perde posizioni, resta al quarto posto, ma vede avvicinarsi il Casale, vittorioso a Gozzano e ora a -1 e con una gara da recuperare, contro il Derthona. Ai biancorossi serve quindi ritrovare la via della vittoria al più presto, anche se il prossimo appuntamento – domenica 10 aprile in casa della Sanremese seconda – è tutt’altro che agevole. Chissà però che questa squadra non possa ritrovare orgoglio e tre punti nel momento più importante. Sarebbe un segnale importante, per sé e per la piazza.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese torna al “Franco Ossola” a distanza di una settimana dalla sconfitta contro il Derthona, con tanto di contestazione di una parte di tifoseria, e dopo la trasferta di Sestri Levante che ha portato un punto e un po’ di fiducia. Mister Ezio Rossi, ancora privo degli infortunati Parpinel, Disabato e D’Orazio – per lui purtroppo stagione finita – e dello squalificato Mapelli, schiera un 3-4-1-2 che in difesa e centrocampo ha scelte obbligate: davanti a Trombini ci sono Premoli, Monticone e Marcaletti, in mediana, Gazo e Cantatore mentre in avanti, unico reparto in abbondanza, Mamah agisce alle spalle di Di Renzo e Cappai . Il Bra allenato da Roberto Floris si presenta con un 4-3-3 con Pavesi, Ferla e Marchisone in attacco. Squalificato e quindi assente l’ex Quitadamo.

PRIMO TEMPO

Parte con buon piglio il Varese, che gioca stabilmente nella metà campo avversaria nei primi minuti. All’11’ il primo brivido: su azione d’angolo Monticone di testa devia una prima incornata di Mamah ma sulla traiettoria c’è Rossi che alza sopra la traversa in maniera fortunosa. Sul corner successivo è Marcaletti a ritrovarsi in buona posizione ma Tunno è decisivo in anticipo. Dopo un pallone calciato debolmente da Di Renzo al 14′ tra le braccia del portiere avversario, il Bra passa al 20′ al primo corner battuto. Determinante l’errore di Trombini che non trattiene in presa alta la battuta dalla bandierina, la palla sbatte su Daqoune e rotola in porta per l’1-0 ospite. A complicare la situazione arriva un altro infortunio: Cantatore si accascia toccandosi il polpaccio e al suo posto entra Piraccini , che si adatta a fare il centrocampista centrale. Il Varese fatica a reagire, non trova soluzioni in avanti e al 36′, dopo un errore in costruzione di Premoli che serve Tuzza, sul sinistro di Pavesi dal cuore dell’area è abile Trombini a parare. I biancorossi provano a chiudere in attacco il primo tempo ma manca un po’ di precisione nei passaggi e la difesa del Bra riesce ad avere la meglio, portando il vantaggio fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Nei primi minuti della ripresa non cambia la trama di fine primo tempo. La carta buona per il Varese è Pastore, che entra e cambia volto al Varese. È lui a siglare il pareggio al 19′ risolvendo con un tocco di punta una mischia in area ospite. Un minuto dopo è ancora Pastore a difendere bene palla e servire Mamah che però dal cuore dell’area manda alto complice una deviazione. La squadra biancorossa però ha un’altra verve e mette alle corde il Bra. Al 31′ sul tiro-cross di Tosi da sinistra mancano pochi centimetri a Foschiani in scivolata per deviare in rete. Il Bra però riesce a reggere, abbassa i ritmi e limita i danni. Il Varese perde mordente e non riesce a mettere alle corde gli avversari. Nei 5′ di recupero l’occasione da gol capita ancora a Pastore, che dialoga con Mamah e calcia dal cuore dell’area trovando però Tunno pronto alla parata salva-risultato. Si chiude così con un 1-1 che non può accontentare.

TABELLINO

Varese – Bra 1-1 (0-1)

Marcatori: 20′ pt Daqoune (B), 19′ st Pastore (V)

Varese (3-4-1-2): Trombini; Premoli, Monticone, Marcaletti; Foschiani (44′ st Bertuzzi), Gazo, Cantatore (26′ pt Piraccini), Tosi (39′ st A. Baggio); Mamah; Cappai, Di Renzo (10′ st Pastore). A disposizione: Priori, Petrella, Minaj, Mendolia, L. Baggio. All.: Rossi.

Bra (4-3-3): Tunno; Magnaldi (46′ st Di Benedetto), Tos, Rossi, Marchetti; Daqoune, Capellupo Tuzza; Pavesi (46′ st Masawoud), Ferla (28′ st Sia), Marchisone (22′ st Bongiovanni). A disposizione: Coria, Doda, Mirabelli, Mawete. All.: Floris.

Arbitro: Lipizer di Verona (Anile e Testai).

Corner: 7-1. Ammoniti: Mamah, Rossi (allenatore), Piraccini per il Varese; Capellupo per il Bra. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata variabile e fresca, terreno in discrete condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXXI GIORNATA

Domenica 3 aprile ore 15.00: Asti – Rg Ticino 1-1; Borgosesia – Sanremese 0-2; Chieri – Vado 1-1; Varese – Bra 1-1; Fossano – Saluzzo 2-1; Gozzano – Casale 0-1; Imperia – Sestri Levante 1-3; Lavagnese – Pdhae 1-3; Ligorna – Derthona rinviata; Novara – Caronnese 3-0.

CLASSIFICA: Novara 66; Sanremese 63; Derthona 50; Varese 49; Casale 48; Borgosesia 45; Bra 44; Gozzano, Chieri, Sestri Levante 42; Ligorna, Caronnese, Vado, Pdhae 40; Rg Ticino 36; Asti 35; Fossano 34; Imperia 29; Lavagnese 22; Saluzzo 18.