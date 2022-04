Pioggia, qualche tuono e un po’ di grandine sono tornati sul Varesotto

Non solo pioggia ma anche qualche fulmine, tuono e addirittura dei chicchi di grandine. Dopo il lunghissimo periodo di siccità in provincia di Varese si è tornati a vedere “fenomeni quasi dimenticati”. Dopo la debole pioggia di mercoledì oggi, venerdì 1 aprile, in diverse zone della provincia sono cominciati alcuni temporali. Le nuvole hanno cominciato ad arrivare a metà pomeriggio da sud (dal Piemonte e dal milanese) per spostarsi a nord, soprattutto nelle zone del Lago Maggiore.