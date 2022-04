“ Primavera“ chiede più tempo per la preparazione dei Consigli a Cocquio Trevisago

Pubblichiamo la nota del gruppo consiliare di minoranza di Cocquio Tevisago “Primavera” (nella foto) riguardo gli ultimi consigli comunali e alla proposta di destinare un numero di giorni maggiore per la stesura dei lavori dell’assemblea cittadina.

Nel consiglio comunale che si è tenuto in data 25 marzo 2022 sono state messe in votazione dalla maggioranza delle modifiche al Regolamento Comunale e allo Statuto che – a nostro parere – incidono in maniera significativa sulla possibilità di partecipazione, di approfondimento e di condivisione delle decisioni del Consiglio.

Il Sindaco, in più occasioni, ha fatto richiamo allo spirito di collaborazione che deve guidare i lavori del Consiglio, ma le modalità adottate nella formulazione delle modifiche proposte, all’ordine del giorno dello scorso 25 marzo 2022 non rispecchiano quanto auspicato, poiché non sono state presentate o discusse con la minoranza prima della messa al voto. Nel consiglio comunale, tuttavia, le modifiche proposte dalla maggioranza non sono state adottate per il mancato raggiungimento dei numeri richiesti dalla normativa in conseguenza dell’assenza di un consigliere di maggioranza e del voto contrario espresso dalla minoranza. Le medesime proposte sono state inserite nuovamente nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo, tenutosi in data 31/03.

Tra le modifiche richieste dalla maggioranza, si deve necessariamente illustrare la volontà di ridurre, da 5 a 3 giorni, i tempi di comunicazione e di messa a disposizione della documentazione per la preparazione dei consigli comunali straordinari, ovvero i consigli in cui vengono discusse tutte le materie ad eccezione delle poche che devono essere trattate nei consigli ordinari, per i quali i tempi di comunicazione sarebbero rimasti invariati, pertanto 5 giorni. Primavera ha così deciso di presentare al Consiglio una modifica alternativa che tendeva la mano all’amministrazione comunale, proponendo di escludere dai 3 giorni voluti dalla maggioranza, il conteggio delle festività. Unico scopo della nostra proposta era di ottener un vantaggio in termine di tempo, ovvero giorni aggiuntivi liberi per poter lavorare con maggior cura, vista la rilevanza delle decisioni da intraprendere. Nell’ottica della collaborazione, non ci siamo cristallizzati nel voler mantenere invariati i giorni di anticipata comunicazione, ma abbiamo trovato un punto d’incontro che tenesse conto delle necessità della maggioranza e nostre. L’emendamento da noi formulato, illustrato sopra, è stato sottoposto al voto per l’approvazione nel Consiglio Comunale di ieri, 31/03/2022 e non avendo raggiunto la maggioranza richiesta, non è passato. È stata, invece, approvata la proposta originariamente formulata dalla maggioranza. Abbiamo sempre difeso e celebrato la democrazia e la sua realizzazione, pertanto accogliamo, forse con un po’ di rammarico, la decisione assunta nel Consiglio Comunale, mantenendo l’entusiasmo di lavorare. Ciò che vogliamo evidenziare, invece, è che Primavera ha sempre adottato una condotta che fosse il più possibile collaborativa e rispettosa delle idee altrui. Per tale motivo è stato spiacevole e deludente assistere ad una strumentalizzazione della nostra proposta, con il solo fine di diffondere un’interpretazione distorta e lontana dal nostro reale interesse, più volte esplicato ma mai ascoltato. La risposta data dal Sindaco e dalla maggioranza, ovvero che “chi lavora per la cittadinanza non ha festivi”, ha ridicolizzato le nostre buone intenzioni di trovare un punto d’incontro.

Ci auguriamo di poter presto dimenticare tali sentimenti e di poter, con serenità ed efficienza, collaborare per i futuri progetti, avendo cura solamente del nostro Paese.