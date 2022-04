Qualche focolaio ad Angera, il sindaco: “La collina è ben presidiata”

Il vento “risveglia” alcuni focolai ad Angera ma la situazione, al momento, è sotto controllo. L’aggiornamento arriva dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco che fa anche il punto degli altri fronti attivi in Lombardia.

Ad Angera si registrano alcune “ripartenze” sul posto vigili del fuoco e volontari AIB, prosegue il lavoro di bonifica. «Terminato lo spegnimento di un inizio incendio a sud della collina, tre squadre sono intervenute per un nuovo incendio a ovest, sopra le Viganne – spiega il sindaco Alessandro Molgora -. Intanto continua la bonifica al confine con Ranco, in via Marche. Ci terrei a tranquillizzare tutti, perché al momento la collina è ben presidiata su tutti i versanti da parte dei gruppi di Protezione Civile della Provincia, con personale e mezzi appropriati». «Anche oggi, forze dei Vvf e operatori della Protezione Civile provinciale al lavoro, ma soprattutto tanti “volontari” da tutta la provincia che rinunciano a festeggiare la Pasqua, con grande spirito del dovere e impegno. Oggi pomeriggio il sindaco, il vicesindaco Brovelli e l’Assessore Campagnuolo hanno portato alcune colombe pasquali alle persone impegnate nei lavori alla nostra collina con gli auguri di tutta l’Amministrazione .

L’ Amministrazione comunale di Angera e tutti i cittadini ringraziano tutti i volontari antincendio boschivo che sono intervenuti per domare l’incendio del monte San Quirico di Angera. Nella giornata di ieri, con l’insostituibile apporto dei Canadair messi a disposizione dalla Sala operativa dei VVF di Curno, con gli elicotteri messi a disposizione dalla Regione Lombardia e con il prezioso supporto delle squadre a terra dei volontari AIB, è stato realizzato un intervento decisivo per spegnere le fiamme vive e successivamente procedere alla bonifica da terra. Un ringraziamento ai VVF per il supporto agli interventi di interfaccia con l’efficace presidio di molte abitazioni. Non da ultimo sottolineiamo la generosità di alcuni cittadini angeresi che hanno portato viveri e acqua ai volontari AIB e ai VVF».

A Campodolcino (Sondrio) non si registrano più fronti attivi, attualmente sotto controllo e non vi sono squadre impegnate.

In Valdisotto (Sondrio) non si registrano più fronti attivi, attualmente sotto controllo e non vi sono squadre impegnate.

A Colico (Lecco) si registrano alcune “ripartenze” sul posto vigili del fuoco e volontari AIB che stanno operando da terra. Attualmente i mezzi aerei non posso operare causa il forte vento.