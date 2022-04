La brace “cova” sotto le foglie, ad Angera massima allerta

Il fuoco, quello feroce che ha attaccato la collina di San Quirico di Angera, è spento ma restano dei focolai. E il vento che soffia in queste ore non consente di abbassare la guardia. (nella foto la situazione sabato 16 aprile)

A monitorare la situazione questa mattina, giorno di Pasqua, ci sono una quarantina di persone tra vigili del fuoco, il direttore delle operazioni di spegnimento, il dos, e le squadre di Protezione civile.

Ogni piccolo segnale di fumo è potenzialmente un incendio e anche se la situazione è al momento sotto controllo ed il peggio è passato, l’attenzione resta alta, come conferma il sindaco di Angera Alessandro Molgora sul posto dalle prime ore del mattino: «Al momento la situazione è buona – spiega- incendi veri e proprio non ce ne sono più: il più grosso è stato spento ieri sera, sabato, alle 23. Ma su tutto il territorio ci sono focolai: nel bosco ci sono 15 centimetri di foglie secche e occorre controllare con la massima attenzione che sotto non ci sia della brace che potrebbe riprendere vigore.

Le persone evacuate sono state fatte tutte rientrare nelle proprie abitazioni. Stiamo controllando una sola casa, tra Ranco ed Angera, nei pressi della quale c’è una fumaiola, quindi una situazione di pericolo un po’ più elevata. Al momento la famiglia non è stata allontanata, ma monitoriamo con attenzione»