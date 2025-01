Dalla banca della memoria alla radio dei giovani: Angera vuole “diventare meta turistica 12 mesi l’anno”

(Foto copertina a cura di Ulisse Piana)

Con un’ambizioso progetto Angera riparte dai suoi cittadini e dalla valorizzazione del territorio per trasformarsi in una meta culturale e turistica godibile 12 mesi l’anno, diventando un modello di turismo sostenibile e partecipativo, capace di valorizzare le storie e tradizioni locali attraverso tecnologie innovative e l’energia creativa della comunità.

L’occasione è offerta dal progetto Mela – Musei Educativi Ludici Accessibili, che permetterà di potenziare l’offerta culturale e turistica della città attraverso una combinazione di diversi interventi di innovazione culturale. Per coinvolgere visitatori e turisti in modo creativo e divertente saranno sviluppati pacchetti di gioco progettati con il supporto degli studenti dell’Università dell Insubria – Corso di laurea in Scienze del Turismo e Hospitality for Sustainable Tourism Development. Tra cacce al tesoro, city- escape e giochi di memoria, ogni attività sarà pensata per offrire a diversi destinatari un’esperienza interattiva e stimolante, con lo scopo di scoprire tutto l’anno i dettagli nascosti della città e vivere Angera e il suo Museo Diffuso in modo originale, sostenibile e divertente.

Largo anche a nuovi itinerari esperienziali per adulti e bambini fruibili attraverso opere phygital (cioè contemporaneamente fisiche e amplificate grazie al digitale e alla realtà aumentata), podcast e audioguide emozionali.

Gli aspetti di innovazione nel progetto non riguardano solo la sua restituzione al pubblico, ma il modo stesso in cui tali contenuti sono creati, attraverso attività di coinvolgimento attivo della cittadinanza e di co-progettazione con la comunità.

Banca della Memoria: le radici del progetto

Al cuore di tutte le attività ci sarà la creazione della Banca della Memoria, un archivio vivo di voci, storie e ricordi raccolti attraverso sessioni di ascolto dei cittadini in biblioteca, in museo e al Centro Anziani. Obiettivo è quello di documentare storie della città e dei suoi abitanti favorendo la trasmissione di questo patrimonio alle future generazioni ma anche di valorizzare le voci trasformandole in linfa per percorsi turistici di scoperta autentica del territorio. Grazie alla

collaborazione con Ears, le voci degli abitanti della città potranno essere trasformate in audioguide che permetteranno ai visitatori di immergersi nelle storie e nei suoni del territorio.

I cittadini diventano narratori del territorio

Un aspetto distintivo del progetto sarà la partecipazione attiva dei cittadini nella fase di pre- progettazione dei percorsi turistici. Attraverso passeggiate esplorative nel Museo Diffuso di Angera condotte in collaborazione con Traccia Minima APS i residenti saranno invitati a individuare i luoghi per loro più significativi e a condividere storie della comunità, contribuendo a rendere i percorsi turistici un riflesso autentico della città e di chi la abita.

Bambini in radio! Le voci dei più giovani per raccontare la città

La raccolta di voci e racconti della città passerà anche attraverso l’inaugurazione ad Angera della radio più giovane del Lago Maggiore, avviando la prima redazione radiofonica della città, rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni. Guidati da giornalisti e professionisti della comunicazione multimediale di Laboradio s.r.l, che edita Media Literacy Network, il più grande network nazionale dedicato all’educazione e alfabetizzazione al linguaggio dei media, i partecipanti al progetto (completamente gratuito) potranno diventare parte attiva di una redazione in grado di seguire ogni fase del processo creativo e produttivo: dalle ricerche, alla conduzione di interviste e scrittura dei testi, fino alla registrazione, al montaggio e alla messa in onda, sviluppando competenze utili e divertendosi in un ambiente creativo e inclusivo.

L’evento di lancio della redazione si terrà sabato 25 gennaio dalle 14 alle 16 al museo archeologico di Via

Guglielmo Marconi. L’open-day, aperto a tutti (è gradita conferma di partecipazione all’indirizzo prenotazioniangera@gmail.com, sarà un’occasione unica per avvicinare i più giovani al mondo della radio e del giornalismo multimediale incontrando professionisti del settore radiofonico, potranno cimentarsi in attività pratiche e scoprire il fascino di raccontare storie attraverso la radio, prendendo confidenza con questo mezzo di comunicazione.

Residenze d’artista: l’arte si nutre di territorio e comunità

Un elemento centrale del progetto saranno le residenze d’artista, in cui creativi provenienti da diverse discipline trascorreranno una settimana ad Angera per realizzare opere ispirate al territorio.

Durante la loro permanenza, gli artisti collaboreranno con le istituzioni locali, i cittadini e le associazioni, partecipando a incontri e passeggiate esplorative per raccogliere suggestioni e storie.

Avranno anche modo di attingere a tutti i contenuti audio prodotti nel corso del progetto per trarre ispirazione per le proprie opere. Con la collaborazione di BePart gli artisti coinvolti daranno vita a capolavori phygital (che uniscano cioè elementi fisici e materici ad altri digitali o di realtà aumentata) che arricchiranno il patrimonio della città.