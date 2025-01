Angera lancia Bambini in radio! Open day per la radio più giovane del Lago Maggiore

Immagine generata con AI di Mo Farrelly da Pixabay

Con “Bambini in radio!” Angera inaugura la radio più giovane del Lago Maggiore e cerca aspiranti giornalisti dai 6 ai 19 anni per avviare la prima redazione radiofonica della città.

L’evento di lancio si terrà sabato 25 gennaio dalle ore 14 alle 16 al Civico Museo Archeologico di Angera (in via Guglielmo Marconi, 2).

Sarà un vero e proprio open day aperto a tutti, un’occasione per avvicinare i più giovani al mondo della radio e del giornalismo multimediale. Bambini e ragazzi avranno l’opportunità di scoprire come diventare parte attiva di una redazione in grado di seguire ogni fase del processo creativo e produttivo: dalle ricerche, alla conduzione di interviste e scrittura dei testi, fino alla registrazione, al montaggio e alla messa in onda.

I LABORATORI DI BAMBINI IN RADIO!

Durante l’evento, i partecipanti incontreranno professionisti del settore radiofonico, potranno cimentarsi in attività pratiche e scoprire il fascino di raccontare storie attraverso la radio, prendendo confidenza con questo mezzo di comunicazione.

Per chi volesse sarà già possibile segnalare la propria adesione alla redazione e ai laboratori di giornalismo multimediale correlati, tutte attività gratuite destinate ai bambini e ragazzi di Angera e dei paesi limitrofi.

L’obiettivo è avviare un laboratorio innovativo, dove imparare le tecniche del giornalismo e della comunicazione multimediale, sviluppando competenze utili e divertendosi in un ambiente creativo e inclusivo.

Tutte le attività saranno guidate dagli esperti di Laboradio s.r.l, che edita Media Literacy Network, network nazionale dedicato all’educazione e alfabetizzazione al linguaggio dei media, in collaborazione con il Comune di Angera e il suo Civico Museo Archeologico e Diffuso.

PROGETTO MELA

L’iniziativa “Bambini in radio!” è una delle azioni cardine del progetto Mela – Musei Educativi Ludici e Accessibili, realizzato grazie al concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e di Regione Lombardia attraverso l’avviso pubblico Innovacultura, promosso da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia.

Tutte le azioni di progetto sono finalizzate a potenziare l’offerta turistica e culturale della città di Angera attraverso l’integrazione tra arte, realtà aumentata, giochi, podcast e contributi audio.

Maggiori informazioni e prenotazioni scrivendo a prenotazioneangera@gmail.com.