L’incendio ad Angera, “Una notte difficilissima con le fiamme dietro la nostra casa”

«C’è stato un attimo, nella notte, in cui i vigili del fuoco che fino a quel momento ci avevano rassicurato, hanno pensato di non farcela e ci hanno invitato a preparare le nostre cose. Poi fortunatamente sono riusciti ad arginare le fiamme». Per i residenti della zona di via Gerbio, ad Angera, quelle appena trascorse sono state ore di enorme apprensione.

«Dalle 23 di ieri – raccontano – il fuoco ha iniziato a scollinare verso la zona in cui viviamo. I vigili del fuoco e molti volontari hanno lavorato senza tregua proprio per salvare le nostre case dal fronte del fuoco che avanzava». La zona è quella ai piedi di San Quirico, vicino alla zona delle Vigne Secche di Angera.

«È stata una notte lunghissima. Ad un tratto abbiamo assistito ad una forte fiammata e pensato che fosse il momento di lasciare la casa, fortunatamente poi le squadre sono riusciti ad arginare l’avanzata del rogo alle prime ore del mattino. Nelle ore successive però sono poi ripartiti alcuni focolai. Un’esperienza da dimenticare».