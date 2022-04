Rete55 Evolution S.p.A. dichiara fallimento

Il 30 marzo scorso Rete55 Evolution sta, società editoriale di Gornate Olona, ha presentato dichiarazione di fallimento al tribunale di Varese.

Lo si apprende da fonti ufficiali di palazzo di Giustizia. La vicenda è seguita dal giudice civile Valentina Leggio che ha incaricato come curatore fallimentare il professionista Marco Bianchi di Varese. La richiesta di fallimento dell’azienda di via delle Industrie di Gornate Olona, (che nel “colophon“ del sito web risulta editore dell’emittente “Rete55”), prevede ora la calendarizzazione della procedura per la quale è stata disposta la prossima udienza per il prossimo 19 ottobre, udienza alla quale saranno “ammessi i creditori per l’esame dello stato passivo“, come recita il portale dei fallimenti di Varese.

Sulla questione l’attuale direttore della testata giornalistica Matteo Inzaghi, raggiunto da Varesenews, fa sapere che “nelle more del procedimento è stato ammesso l’esercizio provvisorio che oltre a consentire continuità delle attività informative della tv, fornisce garanzie anche sul piano occupazionale per i 12 dipendenti dell’emittente”.