Ritirati dagli scaffali i Kinder Sorpresa Maxi Puffi e Miraculous: “Rischio salmonella, non consumateli”

Se avete acquistato i prodotti Kinder Sorpresa Maxi “Puffi” e “Miraculous” non consumateli e contattate il Servizio Consumatori Ferrero al numero 800 90 96 90. I dolci sono stati ritirati dagli scaffali, in via precauzionale, per il rischio di presenza di salmonella. Un timore che ha fatto scattare il ritiro per tutti i lotti di produzione fino a L098L. La comunicazione è inserita tra gli avvisi dei richiami del ministero della Salute (LEGGI QUI).