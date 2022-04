Il “Ritorno a Pasolini” del Teatro Franzato

Domenica 3 aprile 2022, alle ore 21.00, presso il Salone Estense di Varese, il Teatro Franzato presenta lo spettacolo “Ritorno a Pasolini”, un omaggio nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini ideato e diretto dal regista Paolo Franzato.

Ultimo spettacolo della 17^ edizione della rassegna Pomeriggi Teatrali organizzata dall’Ass. Endas presieduta da Carlo Mansueti, in via eccezionale – considerata la straordinarietà dell’evento – “Ritorno a Pasolini” è in scena in orario serale e in forma di rito culturale, come esattamente indicava Pasolini (1922-1975). Scrittore, drammaturgo, poeta, sceneggiatore, regista, saggista, ma anche attore, pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista, Pier Paolo Pasolini è stato un immenso uomo di cultura e intellettuale a tutto tondo, globale, totale, “gettando il suo corpo nella lotta”, sapendo tradurre e decodificare con estrema lucidità i fenomeni culturali, sociali e politici italiani e sapendone cogliere e prevedere gli sviluppi futuri. Il Teatro è stato un lungo filo rosso nell’attività pasoliniana, non solo nei veri e propri testi drammaturgici, da quelli della gioventù friulana fino alle “tragedie borghesi”, ma evidentemente rintracciabile anche nel suo linguaggio cinematografico. In questo spettacolo interpretato dagli attori della Compagnia e dell’Accademia Teatro Franzato si vuole appunto dare risalto alla trasversalità poetica e artistica di Pasolini in un percorso drammaturgico che attraversa la sua poliedrica opera.

Nutrito il Cast di Attori: Raffaele Campolattano, Paolo Franzato, Marcella Magnoli, Alessandro Mezzanotte, Caterina Murrazzu, Marco Rodio, Irene Terzaghi, Riccardo Trovato, Alberto Vezzoli, con i giovani interpreti Alice Amendola, Emma Bovani, Marta Cazzola, Francesco Daverio, Noemi Guidali, Erica Merola, Giulia Paolini, Linda Quilici, con la straordinaria partecipazione di Grazia De Marchi, la cantante che per prima al mondo ha interpretato e inciso l’opera omnia delle canzoni scritte da Pasolini, e di Giuseppe Zambon, fisarmonicista. Nello spettacolo verranno proposte dal vivo le canzoni scritte da Pasolini con Domenico Modugno, Sergio Endrigo, insieme ad altre rese celebri da Gabriella Ferri e Laura Betti, una poesia in friulano musicata da Giovanna Marini e gli stornelli romani interpretati da Anna Magnani in “Mamma Roma”. Immagini e video a cura di Alessandro Mezzanotte – Costumi Marcella Magnoli – Artwork Riccardo Trovato – Assistenza tecnica Alberto Vezzoli – Aiuto regia Marco Rodio – Ideazione e Regia Paolo Franzato.

Ingressi: Biglietto intero: 13 euro. Biglietto ridotto: 10 euro. Prezzi ridotti riservati ai soci Endas e ai ragazzi fino ai 16 anni.

Ingresso con green pass rafforzato e mascherina.

Prevendite biglietti: tel. 347.4657358 (orari pomeridiani).