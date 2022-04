Romanzi mozzafiato per ragazzi senza paura

Due storie mozzafiato, due romanzi firmati Pelledoca. Una garanzia per i lettori esigenti che vogliono storie da tremare le gambe.

Sara Magnoli, bravissima scrittrice di gialli per ragazzi e per adulti (che abbiamo amato per Dark web) tratta il tema delle baby gang.

Più che mai attuale è perfetto anche per un incontro con l’autore nelle scuole medie e superiori.

Interessante per gli adulti che vogliono sapere come stanno i giovani in questo periodo così complicato.

Fuori dal branco

di Sara Magnoli

Pelledoca editore – 16€

Alive

Alessandro Pasquinucci ambienta il suo romanzo all’Isola d’Elba.

Due ragazzi si innamorano, lui da un appuntamento a lei che non si presenterà mai.

Dov’è finita?

Solo una verità inquietante saprà rispondere a questa domanda.