Scontro tra due auto, due feriti a Buguggiate

Incidente nella serata di oggi (sabato) a Buguggiate, lungo la sp17 tra via Cantore e via XXV Aprile, in località Gaggio. Nello scontro tra due auto tre persone sono rimaste ferite, due delle quali (27 e 53 anni) sono finite in ospedale in codice giallo riportando ferite serie ma non tali da metterne in pericolo la vita. Per agevolare i soccorsi si è resa necessaria anche la presenza dei Vigili del Fuoco. Due ambulanze della Croce Rossa di Varese e di Sos Azzate hanno portato soccorsi ai feriti insieme all’automedica dell’Emergenza Urgenza.