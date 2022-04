E…state con noi, la proposta per l’estate a Gallarate de Il Carmaleonte

Il progetto E…STATE CON NOI de “il carmaleonte” si distingue come iniziativa estiva unica sul territorio per la fascia d’età dai 5 ai 12 anni. Desideriamo offrire un servizio “speciale”, come speciali sono i bambini.

L’obiettivo di Lorenza, Patrizia e Andrea professionisti che vi operano, è quello di guidare i giovani alla scoperta delle relazioni umane attraverso la mediazione del mondo animale, utilizzando a tal scopo interessanti attività laboratoriali, divertenti giochi motori, iniziative ricreative ed educative sempre nuove e motivanti.

Dal 9 giugno al 28 luglio, il lunedì e il giovedì, i giovani frequentatori potranno trascorrere una mezza giornata presso la palestra Back Up in Via Praderio 2 a Gallarate, dove prenderanno forma inconsueti percorsi ludici e didattici che li conquisteranno.

Crediamo che il rispetto per gli animali e il corretto approccio con essi, nasca soprattutto dalla conoscenza e dall’empatia che l’uomo è in grado di mettere in campo quando si avvicina ad essi. Insieme ai bambini approfondiremo la conoscenza di alcune specie attraverso attività creative, fabulazioni ed esperienze emozionanti. Creeremo animali fantastici o ricollocheremo quelli estinti; ci divertiremo muovendoci sulla la musica lasciando fluire le energie; rielaboreremo le esperienze che di volta in volta emergeranno. Sarà affascinante trovarsi ad accudire un asino in una scatola/paddock in miniatura o appagante scambiare qualche coccola col coniglietto Gas Gas.

Ogni modulo si articolerà in momenti diversificati e nelle 3 ore previste si metterà a fuoco, via via, un argomento in modo leggero e creativo, lasciando spazio a ciascuna individualità. L’incontro verrà poi concluso con una condivisione di gruppo, sempre condotta in forma ludica e spontanea, per approfondire ciò che si è sperimentato. La scansione temporale vedrà alternarsi dopo l’accoglienza, una parte dedicata all’espressività corporea con l’utilizzo anche di musiche e attrezzi, cui seguiranno due fasi dove i partecipanti saranno di nuovo attivi nei laboratori a tema. Tra varie proposte si alterneranno abilità manuali, attività immaginative o esercizi sensoriali, intervallate da una sana e golosa merenda. Al termine, dopo la restituzione del vissuto, i protagonisti porteranno a casa le loro creazioni e, ci auguriamo, tante belle emozioni.

Andrea M°. Grasselli

Titolare dello studio di Kinesiologia “Back Up” sito in Gallarate;

Docente di Sc. Motorie presso l’Istituto “Gadda Rosselli” di Gallarate;

Maestro 6°dan di Karate presso “Bu Do Kan” di Busto Arsizio;

Incaricato della motricità per Disabilità psichica e motoria presso alcune Associazioni.

Lorenza Dott. Marino

Psicologa e Psicoterapeuta;

Esperta in Neuropsicologia e Terapie non Farmacologiche;

Facilitatore di gruppi di auto mutuo aiuto;

Resp. di Progetto TAA e EAA, Ref. di Intervento TAA e EAA e Coadiutrice Asino in I.A.A. (Digital Pet:E-6944)

Patrizia Prof. Zuffinetti

Docente di Sc. Motorie;

Istruttore Federale F.G.I.;

Promotore di progetti motori ed espressivi, scolastici ed extrascolastici con bambini;

Coadiutore asino, cane, gatto e coniglio in I.A.A. (Digital Pet: E-747)

Dove si svolge e orari

Palestra BackUp

Via Praderio 2, Gallarate

Dal 9 giugno al 28 luglio

Il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 14.00 alle 17.00

Apertura ore 8.30 e chiusura ore 17.45

A chi è rivolto

Bambini dai 5 ai 12 anni. Gli iscritto potranno accedere alla struttura dietro presentazione del certificato di sana e robusta costituzione, che, come soci, consentirà di godere della nostra formula assicurativa CSEN.

Gli spazi sono dotati di aria condizionata (reception, spogliatoi e spazio palestra) e tutte le superfici sono sanificate. Si consiglia un abbigliamento comodo.

Non sarà permesso introdurre cibo in palestra e sono necessarie le calze antiscivolo.

Quanto costa?

Mezza giornata (mattino o pomeriggio a scelta), euro 30

Dopo le 17.00, fino a chiusura, euro 5 a incontro

Carnet di otto appuntamenti, euro 220

Nella quota sono compresi tutti i materiali e una merenda dolce o salata con bevanda.

All’atto dell’iscrizione verranno richiesti il certificato medico, il consenso per la privacy e una scheda informativa per sondare eventuali allergie e interessi.

Pagamento esclusivamente in contanti o a mezzo bonifico bancario con emissione di ricevuta.