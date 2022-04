Tre mesi di lavori per la nuova fognatura in via XX Settembre a Busto Arsizio, occhio alle deviazioni

Inizieranno lunedì 4 aprile e finiranno non prima del 3 luglio i lavori di potenziamento della rete fognaria in corso XX Settembre a Busto Arsizio. Il tratto che sarà interessato da lavori di potenziamento del servizio di fognatura va da via Valle Olona all’incrocio tra via Tigrotti e via Grosseto.

Saranno quindi attuati alcuni provvedimenti viabilistici che prevedono il divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli dei residenti e i mezzi di pronto intervento e soccorso; il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada interessato dall’area di cantiere e nelle vie Todi e Rieti (interessate dalle deviazioni di itinerario dei veicoli), su entrambi i lati.

I lavori, che entreranno nel vivo da lunedì 11 aprile (la settimana prossima sarà utilizzata per l’allestimento del cantiere), si articoleranno in quattro fasi, che comporteranno chiusure parziali delle strade coinvolte e conseguenti deviazioni del transito dei veicoli.

Planimetria deviazioni chiusura Corso XX Settembre