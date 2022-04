Tris di vittorie della Varese Academy: i biancorossi volano alle finali della EYBL

Sono giorni bollenti per il basket giovanile varesino che ha appena mandato agli archivi la “prima volta” nell’Adidas Next Gen Tournament vinto dai francesi dell’Insep Parigi, con note positive anche da parte dell’Academy padrona di casa, capace di vincere due partite e classificarsi al quinto posto.

Come previsto, terminato l’impegno organizzativo europeo, il club di Gianfranco Ponti è tornato sulla bocca di tutti per via del contratto che lo lega, sino a fine giugno, alla Pallacanestro Varese. Un accordo che ben difficilmente sarà rinnovato, con la società “senior” intenzionata a rivolgersi altrove per formare il proprio settore giovanile (la possibilità di un “aggancio” con la Robur et Fides è concreta) e con l’Academy che potrebbe continuare a operare sul territorio – ma al momento senza impianti di alto livello – o addirittura accordarsi con società di altre zone d’Italia. Non senza qualche scaramuccia, già emersa durante l’ANGT (lo striscione de “Il basket siamo noi”, un soggetto terzo, è rimasto esposto al palazzetto ma con il logo della Pallacanestro Varese ripiegato e non visibile).

Vicende extra campo che rischiano di togliere visibilità ai ragazzi che continuano a farsi onore con addosso la maglia con il nome della Città Giardino. Lo stesso gruppo under 17 visto in campo nell’ANGT, infatti, ha brillato in questi giorni un’altra competizione internazionale, il raggruppamento della European Youth Basketball League disputato a Pecs, in Ungheria. I giovani allenati da coach Stefano Bizzozi hanno vinto tutte e tre le partite disputate, guadagnando così l’accesso alla Super Finals della manifestazione in programma a Riga, Lettonia, tra il 21 e il 24 aprile.

Sul parquet magiaro, i giovani biancorossi hanno prima superato in modo netto (111-38) gli ungheresi della Ratbeger Academy, poi hanno piegato in un match più combattuto l’USK Praga (96-84) per poi concludere il cammino con il 92-73 ai danni della Next Step Rapallo. Prova maiuscola, nell’ultima gara, di Weilun Zhao (foto in alto), giocatore che ha di recente esordito con la Openjobmetis: la guardia di origini cinesi ha segnato 36 punti contro i liguri ed è l’unico biancorosso sempre in doppia cifra per un totale di 74 punti, 24,7 a partita. Media in doppia cifra anche per Bottelli (14,3, altro giovane già in panchina in prima squadra) e Dall’Omo (10,7) mentre Golino ha concluso a 9,7.

I TABELLINI