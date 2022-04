Tutte le tappe di Va in giro

Un tour di 21 giorni lungo tutta la provincia di Varese con alcuni sconfinamenti nel vicino Canton Ticino, Alto Milanese e comasco. Saranno 12 giorni a piedi e 9 in bici e qui raccontiamo il progetto.

LE TAPPE A PIEDI

Le prime quattro tappe, tutte in montagna nel nord del Varesotto, fanno parte del più lungo percorso della Penisola, il sentiero Italia tracciato dal Cai. Le ultime cinque sono sulla Via Francisca del Lucomagno. Le altre in mezzo percorrono un anello intorno a Santa Caterina del sasso, la valle del Lanza da Malnate a Mendrisio e l’ultima sarà in Valceresio tra la linea Cadorna e il Monte San Giorgio.

LE TAPPE IN BICI

Sono molto più variegate. Percorreremo tutte le ciclabili della provincia, ma anche alcune strade epiche salendo al Cuvignone, in cima al Campo dei fiori, e poi attraverseremo gran parte del territorio entrando in diversi parchi.

TUTTE LE TAPPE