Un quadro per l’Ucraina: l’iniziativa di Avsi Gallarate

I gallaratesi mettono in vendita i propri quadri d’Antan: un’iniziativa che Avsi promuove un’esposizione e vendita di quadri di diversi autori, donati dai gallaratesi, il cui ricavato andrà a sostenere la missione umanitaria in Ucraina.

I quadri potranno essere acquistati nel temporary store allestito in via Manzoni 10 a Gallarate (il negozio ex Liverani, per intenderci) da venerdì 9 a domenica 24 aprile: sarà possibile accedervi tutti i giorni – tranne Pasqua e lunedì dell’Angelo – dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

In prima linea per l’Ucraina

Nata nel 1972, l’organizzazione non profit organizza progetti di collaborazione e cooperazione per lo sviluppo e l’aiuto umanitario in trentotto paesi, tra cui l’Italia. L’obiettivo è lavorare per un mondo in cui ogni persona sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in contesti di emergenza. Nell’ultimo anno ha prestato soccorso e aiutato 5 milioni di persone in difficoltà, di questi 21mila 412 sono bambini.

Dallo scorso 24 febbraio, giorno di inizio dell’invasione russa in Ucraina, Avsi si è attivata per gli interventi di prima emergenza nelle zone di confine di arrivo e transito dei rifugiati ucraini in Polonia, Romania, Moldavia e Ucraina.

In Polonia collabora con Avsi Polska ed è in partenariato con Caritas Lublino e con le municipalità di Chelm e Wegrow; in Romania opera in collaborazione con Asociația FDP (Protagonisti in educatie) e con le organizzazioni Fara e Kairos, insieme alle città di Suceava e Galați; in Moldavia collabora con Fundatia Regina Pacis, ente della Diocesi di Chisinau; infine, in Ucraina sostiene la Caritas di Leopoli nell’aiuto agli sfollati interni.