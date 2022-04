Una casa in comodato d’uso per chi farà il custode del Parco Alto Milanese: ecco il bando

Una casa da 67 metri quadri di nuova ristrutturazione nel cuore del verde del Parco Alto Milanese. Il consorzio la mette a disposizione in comodato d’uso per cinque anni al nuovo custode che in “cambio” dovrà occuparsi delle attività di apertura e chiusura dell’ente Parco.

Il primo bando è andato deserto, e quest’anno l’ente ci ritenta con una nuova delibera approvata nel mese di marzo con la quale sono stati stabiliti i criteri e i requisiti di massima per l’assegnazione. Le persone che vi andranno ad abitare, ad esempio, dovranno essere almeno due e massimo tre, e dovranno svolgere i compiti come richiesto dal consorzio.

Il bando con tutto il regolamento si può consultare a questo indirizzo.