A Verbania una sfida sul campo da calcio per la pace

L’Associazione May Way presieduta dal neurologo Giovanni Albani e il Comune di Verbania, con il supporto del sindaco Silvia Marchionini e del consigliere comunale Giovanni Brigatti, promuovono “Il triangolo della pace”, lunedi 25 aprile, dalle ore 14.30 al Centro Sportivo San Francesco in corso Vittorio Veneto.

In programma una sfida triangolare di calcio che vede virtualmente coinvolte le rappresentative simboliche delle Nazionali di Russia (professori dei licei di Verbania), Ucraina (Irriducibili di Verbania con capitano Adelmo Paris), Italia (Associazione Medici Milano e Brianza). Alla manifestazione, a cui collabora l’Associazione Verbania MillEventi, partecipa anche l’Ente Musicale Verbania.

La pace, un processo che nasce a livello di rappresentazione mentale: La guerra induce a rappresentazioni mentali di popoli nemici con conseguenti percorsi di pensiero pregiudizievoli che possono poi portare a comportamenti sociali e persino a scelte politiche sbagliate. L’intento di questo evento è di liberare le menti della gente da preconcetti legati alla appartenenza di una Nazione e di avviare un processo di pace a partire dall’individuo, passando quindi alle comunità e auspicabilmente ai Governi.