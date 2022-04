Zeta rosse sui muri. A Malnate compaiono i simboli della guerra in Ucraina

I simboli della guerra in Ucraina compaiono sui muri di Malnate. Due zeta di colore rosso di circa 80 centimetri sono state disegnate con vernice spray in via Somalia e un’altra in via Armando Diaz, in zona stazione. La mano ignota del writer (o dei writer) ha scelto i muri di cinta di abitazioni che non hanno un accesso diretto sulla strada, probabilmente per poter agire indisturbato ed evitare di essere individuato.

La lettera zeta, da quando è iniziato il conflitto, riprodotta sui carri armati russi e dai sostenitori di Putin, la usa chi vuole dimostrare inequivocabilmente il suo appoggio all’invasione in Ucraina. Un ragazzo di Malnate, mentre osservava la zeta, ha sottolineato: «L’odio della guerra con i suoi simboli colpisce a migliaia di chilometri di distanza».