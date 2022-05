Ad Azzate l’integrazione a scuola si fa con la merenda

L’integrazione parte dai banchi di scuola. Sembra una frase fatta, uno slogan semplice che spesso resta, appunto, uno slogan. I bambini si sa sono dotati di risorse incredibili e spesso non si pongono neppure il problema di avere un compagno che arriva da un paese diverse. Quale sia la sua storia ha poca importanza. Invece raccontare gli usi e le tradizioni degli amichetti con cui si condividono e giornate è utile per entrare in contatto con altri mondi. E fare integrazione in maniera divertente e “leggera”.

Così la scuola primaria Luigi Castiglioni di Azzate ha proposto agli alunni un’attività simpatica e …gustosa: “Merende dal mondo”. I bambini hanno assaggiato i dolci di altri Paesi dopo aver ascoltato una breve spiegazione sulle origini, gli ingredienti e le curiosità di ogni proposta.

Merende dal mondo è una parte del Progetto Intercultura ed è stato realizzato con la collaborazione dell’amministrazione comunale e della Ditta Euroristorazione che prepara i pasti per la mensa. I bimbi si sono avvicinati ad altre culture in maniera semplice e, a detta degli insegnanti, hanno apprezzato i dolcetti degli amici che vengono da lontano: hanno assaggiato “Serino z jablkami” una torta di mele ucraina, “Negresa” una torta rumena al cioccolato, “Pancake” il dolce americano, “Keke fa’i” una torta africana con banana e cocco e “Polverone” biscotti spagnoli di pasta frolla.

E hanno scoperto così che le buone merende non sono solo quelle di “casa nostra”.