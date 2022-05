Aperto il primo tratto della ciclopedonale che collegherà Induno Olona a Porto Ceresio

È stato inaugurato questa mattina il tratto della pista ciclopedonale che collega Induno Olona ad Arcisate. Un percorso di 424 metri che andrà a congiungersi a quella in via di realizzazione ad Arcisate e che, in futuro, collegherà tutta la Valceresio da Induno Olona a Porte Ceresio.

All’apertura ufficiale di questa prima tratta, erano presenti il sindaco di Induno Marco Cavallin insieme alla giunta e ai primi cittadini di Arcisate Gian Luca Cavalluzzi e Porto Ceresio Marco Prestifilippo oltre al Presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio.

La pista ciclopedonale a Induno inizia in via Campi Maggiori e costeggia la nuova ferrovia Arcisate Stabio. Poi proseguirà, una volta completata, lungo la vecchia linea ferrata e porterà fino al lago Ceresio.