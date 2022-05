Il lago si ritira, la lettrice: “Attenti ai pericoli sulla spiaggia di Maccagno a Zenna“

Il lago si abbassa e svela i suoi luoghi di solito nascosti alla vista, ma che preoccupano i frequentatori delle spiagge sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Una lettrice, Christel Schicht, ha scritto ai giornali locali per sottolineare il problema mettendo in copia anche le autorità che non hanno esitato a rispondere. La questione riguarda il litorale di Zenna, ultimi metri di territorio italiano prima del confine di Stato, che ospita una graziosa spiaggia in ghiaia, poco distante dall’estuario di un corso d’acqua.

Galleria fotografica La spiaggia di Zenna 4 di 7

Il punto è che per accedere a questo spazio la lettrice segnala quanto ha incontrato proprio sulla battigia – che coi livelli di lago più alto risulterebbe invisibile alla vista – , vale a dire alcuni manufatti (“catene di ritenuta“) posati per garantire gli attracchi alle imbarcazioni. «Voglio segnalare alla vostra autorità, un problema di sicurezza alla spiaggia di Zenna», spiega la lettrice, allegando foto che mostrano la presenza di ferri arrugginiti che spuntano fra i fondali della spiaggia, segnalando di aver contattato l’amministrazione comunale.

«Adesso l’acqua del lago sale, il pericolo sparisce alla vista – ma solo a quella. Ho fatto delle foto in gennaio, marzo e ieri che sono senz’altro pronta a fornire. Nella speranza, che i visitatori possano godersi la spiaggia di Zenna senza il pericolo di ferirsi ai ferri arrugginiti che spuntano dalla ghiaia».

Nel contattare la redazione, la lettrice ha inviato in copia la risposta ricevuta dall’Autorità di bacino: «Siamo al corrente della situazione. È già stato fatto un sopralluogo al fine della verifica dello stato dei luoghi e un primo intervento di sistemazione è già stato effettuato (operazioni effettuate in acqua sui corpi morti e sulle catenarie di ritenute al pontile, operazioni propedeutiche alle successive operazioni sulla spiaggia). Nella corrente settimana si procederà alla sistemazione definitiva delle parti a riva, con la completa messa in sicurezza dell’area».