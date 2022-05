In auto con 200 grammi di hashish: “Uso personale. Fumo molto”. Arrestato per spaccio

Pizzicato dagli agenti della Polizia Stradale di Busto Arsizio con 200 grammi di hashish in auto, ha provato a giustificarsi davanti al giudice durante il processo per direttissima: «Mi fumo almeno 10 canne al giorno» ma non è stato creduto e andrà a processo per spaccio.

Un giovane di 20 anni, nato ad Angera ma residente in un paesino della provincia di Novara, dovrà presentarsi due volte al giorno in caserma per firmare, in attesa del processo. Il quantitativo di stupefacente trovato in auto, insieme a quello sequestrato in casa dove sono stati trovati anche bilancino, sacchetti e altri contenitori con cifre appuntate erano troppo per credere alle sue parole.

Il giovane, incensurato e assunto da qualche giorno in un’azienda, era stato fermato insieme alla fidanzata nella serata di ieri (mercoledì) dalla Polizia Stradale durante un posto di blocco. Dopo aver passato la notte in commissariato è comparso questa mattina davanti al giudice Giulia Pulcina.

Guadagnava troppo poco per potersi permettere spese da oltre 1000 euro al mese per l’hashish e dunque, insieme alle prove raccolte dagli agenti, l’ipotesi dello spaccio ha prevalso sul disperato tentativo del ragazzo che, a domanda precisa, ha negato di essere tossicodipendente.