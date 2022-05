Buon compleanno alla Pro loco di Vedano Olona: dieci anni di impegno, progetti e divertimento

Compie 10 anni proprio in questi giorni la Pro loco di Vedano Olona, un’associazione giovane anagraficamente, ma che ha già alle spalle un lungo curriculum di eventi, iniziative e servizi per la comunità.

Galleria fotografica Vedano Olona - I dieci anni della Pro loco 4 di 18

«Sembra ieri, ma sono trascorsi ben dieci anni da quando un gruppo di vedanesi ha deciso di aggregarsi in una nuova realtà associativa e donare parte del proprio tempo per lo sviluppo territoriale e sociale del proprio paese, iniziando a

lavorare insieme – dicono i soci fondatori – E in tutti questi anni abbiamo continuato a lavorare, con impegno, sacrificio ma soprattutto divertimento. Partiti in sordina, siamo riusciti a diventare un’associazione concreta e attiva, dando vita a numerose iniziative che hanno arricchito Vedano».

Pino Santacroce, consigliere comunale che dall’inizio fa parte del gruppo di soci attivi della Pro loco, ripercorre le iniziative e gli eventi più significativi di questi dieci anni: «Partiamo da “Luppolo in Fabula” un evento che abbiamo pensato per ricordare Angelo Poretti, il fondatore del Birrificio di Induno Olona, che era di Vedano Olona. Quest’anno la manifestazione, che è uno degli appuntamenti più significativi dell’estate vedanese, torna dopo la pausa imposta dal Covid e si terrà il 25 e 26 giugno come sempre al Parco di Villa Fara Forni. Tra le altre manifestazioni e iniziative la Pro loco organizza e gestisce ogni anno la Sagra di San Rocco e nel periodo natalizio organizziamo “Arriva Babbo Natale” e i mercatini di Natale. In occasione della festa patronale di San Maurizio, ci occupiamo dell’accensione del vecchio forno di via Mazzini continuando la tradizione del Gruppo dialettale, con la produzione di “pan giòlt” e “brüsèla”. Inoltre abbiamo dato il via all’Orto didattico per le scuole, che oggi segue una cooperativa, e gestiamo l’organizzazione del Pedibus. E tanto altro ancora. Ora, raggiunto questo storico traguardo, ci preme ringraziare chi fin dal primo momento ha aderito ed è tuttora struttura portante della Pro loco; ricordare tutti coloro che, anche se per poco tempo, ma con grande passione e dedizione, si sono impegnati in Pro loco e infine rivolgere un appello ai vedanesi: attendiamo a braccia aperte idee e critiche costruttive sul nostro operato per poterci migliorare, ma soprattutto sostegno concreto! Fatevi avanti, facciamo ancora più bello e vivo il nostro paese almeno per i prossimi 1.000 anni. E sempre con la Pro loco di Vedano Olona».

Un entusiasmo e una passione condivisi dal presidente Paolo Barducco, che nel 2013 ha preso il testimone dal primo presidente Silvano Frigerio: «E’ stata dura, ma siamo felici di essere arrivati ai dieci anni. Dico che è stata dura, e lo sarà ancora anche alla luce del Covid e di tutte le difficoltà che questo ha comportato, delle complicazioni della burocrazia. Però anche grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e alla passione che ci mettono tutti siamo riusciti ad arrivare al traguardo dei dieci anni. Adesso fortunatamente si riparte, come sempre con l’obiettivo di lavorare per il paese e per i vedanesi, per fare festa ma anche collaborando per contribuire a migliorare Vedano. L’augurio per i prossimi dieci anni è quello di continuare, magari trovando gente giovane e disposta a lavorare con noi per migliorare e fare nuove iniziative. Andare avanti, sempre meglio».

Per seguire tutte le iniziative e le proposte potete mettere un like alla pagina Facebook della Pro loco.

Chi invece vuole associarsi potrà farlo nel corso della manifestazione “Luppolo in Fabula 2022”