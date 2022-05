Il Cai della provincia di Varese si attiva per arricchire il database Infomont

La tecnologia aiuta chi viaggia e in particolare chi si muove su strade prive di indicazioni stradali, come i sentieri di montagna. Per questo la “Conferenza stabile 7 Laghi“ delle sezioni CAI della provincia di Varese organizza nei giorni 12 e 19 maggio due serate volte a esplicitare le procedure necessarie al conferimento dei dati della rete escursionistica in Infomont.

Si tratta di un progetto molto importante nel cui database confluiranno i dati di tutte le reti escursionistiche italiane con la conseguente possibilità per tutti di consultazione e programmazione di escursioni su tutto il territorio nazionale e in tutti gli altri paesi.

La commissione Sentieri della 7 Laghi vista la necessità di completare il catasto nazionale Propone due incontri per i soci Cai della 7 Laghi finalizzati alla procedura di inserimento dei dati nelle REI.

Programma 1a serata: giovedì 12 maggio 2022 Breve excursus storico di Infomont Stato attuale e obiettivi Approccio a Open Street Approccio a Waymarked Trails.

Programma 2a serata: giovedì 19 maggio 2022 Verifica di un percorso Inserimento dei TAG necessari Inserimento degli LDP Creazione di un sentiero o parte di esso. Le serate saranno condotte da Sergio Peduzzi, Presidente della Commissione Regionale Cai Lombardia Sentieri e Cartografia, presso la sede Cai a Gavirate, Via IV Novembre, 17 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 circa.

Nota degli organizzatori: il corso potrà essere seguito da sperimentazione pratica all’aperto secondo la valutazione del relatore. Si prega di comunicare anche telefonicamente (WhatsApp) le adesioni a Rodolfo Rabolini entro martedì 10 maggio con: Nome e Cognome, Sezione Cai di appartenenza, n°di telefono e indirizzo e-mail del partecipante. Rodolfo Rabolini tel. +39 333 95 53 110 Presidente Conferenza stabile 7 Laghi.