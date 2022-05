Cassano Magnago verso le elezioni: il tour elettorale di Varesenews

Cassano Magnago è uno dei dieci Comuni della provincia di Varese che il prossimo 12 giugno andranno ad elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale.

Un appuntamento che coinvolge tutta la comunità di Cassano chiamata a decidere chi guiderà la macchina politica e amministrativa del Comune per i prossimi cinque anni.

Per capire cosa si muove e come il paese si stia avvicinando alla scadenza elettorale, insieme al consueto lavoro di approfondimento giornalistico sui candidati, le proposte e la campagna elettorale, Varesenews ha organizzato un tour elettorale che potete seguire e commentare in questo articolo nell’arco della giornata. Incontreremo tutti i cinque candidati sindaco.