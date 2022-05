A Castiglione Olona torna la Giornata del Verde Pulito

Il Comune invita tutti i cittadini a ritrovarsi nel Parco Plis RTO per dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore

Torna l’appuntamento a Castiglione Olona con la Gionata del Verde Pulito, iniziativa promossa da Regione Lombardia per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali.

Domenica 8 maggio il Comune invita tutti i cittadini a ritrovarsi nel Parco Plis RTO per dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, con guanti e sacchetti alla mano, con l’obiettivo di sensibilizzare su quell’incivile abitudine di abbandonare i rifiuri nei boschi e nelle aree verdi.

Per chi volesse aderire, il ritrovo è alle ore 9.00 al centro “Il Girasole” di Via delle Madonne, 10 nella frazione castiglionese di Gornate Superiore. Le operazioni di pulizia saranno supportate alle GEV – Guardie Ecologiche Volontarie Lombardia e Protezione Civile di Castiglione Olona e al termine della mattinata, verso le ore 12.00, ai partecipanti verrà offerto un aperitivo presso la società agricola Cereda di Caronno Corbellaro. In caso di maltempo l’attività verrà annullata.

Si ricorda ai partecipanti di indossare idonee calzature e di venire muniti di guanti da lavoro.