I condomini di Varese diventano punti di raccolta dei farmaci

Cultura, natura e solidarietà si fondono nell’incantevole scenario varesino delle Scuderie di Mustonate che hanno ospitato l’evento AIAC (Associazione Italiana Amministratori di Condominio), in collaborazione con Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese, “Formarsi per non fermarsi”!

Uno slogan che va oltre lo slogan, in quanto rappresenta e racchiude la voglia di andare avanti, di guardare fiduciosi al futuro e riprendere da dove si è lasciato, arricchiti dalle sfide di questi anni sicuramente molto difficili. Nell’ottica della fiducia, si è voluta cogliere l’occasione della formazione per gli Amministratori di condominio di Varese, che fanno capo alla consolidata realtà di AIAC, per abbracciare – con Confesercenti e la Croce Rossa Italiana – l’iniziativa “Ti tendo la mano”.

AIAC si è sempre distinta, infatti, non solo sul territorio di Varese, ma su tutto il territorio nazionale, per le iniziative di solidarietà che ha sempre portato avanti, perché: “Nessun percorso è di valore se non si mette, avanti a tutto, il cuore” queste le parole del Presidente Nazionale Antonio Mete, che ha condiviso l’iniziativa solidale di Confesercenti, diffondendola agli imprenditori Amministratori di Condominio del territorio e, ancor di più, a tutti i condomini varesini, consentendo a ciascuno, anche con un piccolo sforzo, di portare un grande aiuto dove sicuramente ce n’è bisogno. Quindi, grazie agli Amministratori AIAC di Varese, ogni condominio diventerà un punto di raccolta di prodotti sanitari, tra quelli indicati dalla CRI, quindi un piccolo cuore pulsante, nella provincia, che regalerà la propria luce.

“Si dà ormai tutto per scontato, ma niente è mai scontato e ogni piccolo gesto solidale può creare vere e proprie ondate di solidarietà”. Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo percorso formativo obbligatorio per gli Amministratori di Condominio che si terrà ogni venerdì del mese di settembre, nel rispetto della normativa vigente secondo cui, ogni anno, tutti gli Amministratori di condominio sono chiamati a formarsi per il mantenimento dei requisiti professionali e i nuovi progetti AIAC mirano proprio a conferire un’identità ancor più professionalizzante agli Amministratori associati. Quella dell’Amministratore di Condominio – continua il Presidente Mete – è una professione che, oggi come oggi, richiede solide basi sul piano delle competenze e, soprattutto, sul piano etico su cui AIAC assolutamente non transige. Nella programmazione di A.I.A.C. c’è la formazione continua finanziata da Regione Lombardia, unica associazione in Lombardia ad aver presentato un Catalogo di percorsi formativi rivolti alla categoria. AIAC, realtà oramai ultradecennale e consolidata a Varese e in tutte le provincie lombarde, ha scelto “Formazione Continua” di Regione Lombardia per sviluppare percorsi formativi a favore dei Professionisti Amministratori di condominio che finalmente trovano spazio e giusto riconoscimento nel panorama istituzionale e professionale. Le nuove frontiere spalancate da AIAC, nel 2022, vedranno protagonisti i Professionisti Amministratori AIAC della Provincia Varesina; una vera e propria svolta epocale, quella realizzata dall’Associazione, che mira alla formazione finanziata per la categoria, guidata da Antonio Mete Presidente Nazionale e sostenuta da Sara de Simone Presidente Provinciale”.