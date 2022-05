Corsa e festa, torna la Fulgor Run a Cairate

Ad oltre mille giorni dall’edizione 2019, archiviate (si spera per sempre) le pur simpatiche edizioni ridotte, il prossimo sabato 4 giugno si ricomporrà il serpentone giallo per la quinta edizione a ranghi completi della Fulgor Run.

Diffuso entusiasmo per l’iniziativa a Cairate, dove già da mesi la gente attendeva di sapere se il già tradizionale appuntamento con le “formiche” sarebbe finalmente tornato. E il via sarà alle 18:30, come di consueto dal Ponte di Cairate, per un evento che riprende in larga parte lo schema delle precedenti edizioni.

«Vogliamo ripartire da dove ci siamo lasciati, riproponendo la stessa esperienza di tre anni fa» dicono gli organizzatori “anche se qualche novità ci sarà. Le novità già annunciate paiono due: il nuovo punto di ritrovo (via G.Verdi), spostato di pochi metri in una zona dagli spazi più ampi dall’altro lato della provinciale, e una maggior presenza di musica lungo il percorso e al traguardo, con una festa finale che andrà oltre l’arrivo dell’ultimo iscritto, e si prolungherà al Fulgor Bar fino a notte inoltrata.

Insomma, il format ripropone la fusione tra evento sportivo e festa itinerante, che rappresenta il tratto identificativo della Fulgor Run, capace ogni anno di attrarre top-runners, tapascioni, camminatori e occasionali.

Confermate anche le collaborazioni con la parrocchia e le istituzioni comunali, così come il coinvolgimento delle diverse associazioni cairatesi e degli asili.



I percorsi saranno i due tradizionali tracciati da 11 km e da 5 km, con passaggio attraverso i più suggestivi angoli del paese. E sempre come da fresca tradizione, la Fulgor Run svolgerà funzione di cerimonia d’apertura per il Palio dei Rioni, che si terrà negli otto giorni successivi, quest’anno con la sua quarantesima edizione.

Per maggiori informazioni seguiteci sul sito www.fulgorcairate.it/fulgorrun/ o sui nostri canali social Facebook e Instragram.