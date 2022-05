Ecco la lista del gruppo Idee in Comune Gerenzano

Ufficiali anche i nome dei candidati all’interno della lista Idee in Comune Gerenzano, che il prossimo 12 giugno supporterà la candidatura di Lisa Molteni.

Cinque le donne presenti in lista su quattordici candidati. Fra questi è presente anche Marco Franchi, consigliere comunale uscente per il gruppo Idee in Comune.

I nomi dei candidati nella lista Idee in Comune Gerenzano:

1. Marco Franchi

2. Lucrezia Pireddu

3. Maurizio Feni

4. Maria Vivolo

5. Giovanni Ruggeri

6. Patrizia Citterio

7. Moris Scrivano

8. Donatella Fraschini

9. Andrea Vivolo

10. Stefano Mazzatorta

11. Francesca Galli

12. Luigi Caricato

13. Claudio Alpegiani

14. Giovanni Giacalone