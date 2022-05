Cambio al vertice della base NATO di Solbiate Olona: saluta il generale Miglietta e arriva D’Addario

Si è svolta questa mattina, mercoledì, la cerimonia del passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo comandante della base Nato Nrdc di Solbiate Olona. Il generale di Corpo d’Armata Guglielmo Luigi Miglietta, aveva assunto il comando il 9 dicembre, e oggi ha lasciato il posto al pari-grado Lorenzo D’Addario, fiorentino classe 1964, come il suo predecessore si è formato alla scuola militare della Nunziatella e come lui ha partecipato e diretto numerose missioni all’estero. Entrambi hanno comandato la missione Nato in Kosovo.

La cerimonia, sempre suggestiva, si è svolta sulla piazza d’armi della caserma solbiatese alla presenza del Capo di Stato Maggiore, il Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino e delle autorità civili e militari regionali e locali.

Miglietta si appresta ora ad assumere il comando del Allied Joint Force Command con sede in Brunssum, in Olanda, (JFC-B), di cruciale importanza in ambito NATO, in un momento delicato quale l’attuale. Il Generale D’Addario, invece, è reduce da un incarico di assoluto rilievo nell’ambito dell’Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), Comando multinazionale a guida inglese di stanza in Gran Bretagna.

Massima autorità presente il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino. Hanno inoltre preso parte alla cerimonia, scandita dalle note della fanfara della Brigata Pozzuolo del Friuli, numerose autorità militari, politiche e civili, tra le quali il Comandante del Comando delle Forze Terrestri della NATO (LANDCOM), Generale Roger L. Cloutier (USA), il Comandante di ARRC, Generale di Corpo d’Armata Nicholas R M Borton ed i Prefetti di Varese e di Milano, Salvatore Rosario Pasquariello e Renato Saccone, nonché numerosi rappresentanti diplomatici dei paesi alleati contributori di NRDC-ITA e i presidenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il Generale Miglietta, durante il suo intervento, ha evidenziato che “è stato un periodo intenso, ricco di attività, ma che ha visto il Corpo d’Armata portare a termine ogni compito in maniera eccellente” .

Il Generale Serino, nel rimarcare gli ottimi risultati raggiunti, ha sottolineato il ruolo che NRDC-ITA ricopre nella “crescita professionale dell’Esercito Italiano, consolidando la formazione della nostra leadership, contribuendo all’addestramento dei nostri Comandi di Divisione e Brigata e partecipando allo sviluppo dottrinale in materia di operazioni multidominio e cibernetiche”. Significativo il momento in cui è stata consegnata la croce d’argento per l’impegno durante la pandemia nella gestione di punti tampone sul territorio e nella gestione logistica delle dosi di vaccino.

Ma NRDC-ITA è molto di più: la presenza tra i 19 paesi contributori di 13 appartenenti all’Unione Europea, rappresenta anche un luogo in cui si sviluppa la capacità di lavorare, un giorno, speriamo presto, congiuntamente tra europei e con la NATO”. A ridosso del 20° anniversario della costituzione del Comando di Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO a guida italiana, la celebrazione di questo significativo evento ha rappresentato per la comunità multinazionale di NRDC-ITA una opportunità per ribadire, dal cuore della provincia di Varese, la propria gratitudine a tutta la cittadinanza per la sincera accoglienza da sempre garantita.