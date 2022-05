Identificate due persone per una rissa a Laveno Mombello

Urla forti e rumori di vetri che si rompono, poi altre urla e alla fine l’arrivo delle sirene e il fuggi fuggi generale ci soliti noti che conquistano l’oscurità e qualcuno che si fa male a un piede.

È finita così l’ennesima rissa – o qualcosa di molto simile ad una lite piuttosto animata – avvenuta a Laveno Mombello. Il fatto, avvenuto verso le 21.30 di martedì, ha tirato l’attenzione di molti residenti che hanno chiamato il 112. Su posto i militari e un’ambulanza. Alla fine a rimanere ferito è un uomo di origini straniere di 40 anni rimasto tagliato ad un piede: codice verde.

Il ferito è stato identificato assieme ad un altro soggetto sembra coinvolto nella lite e la posizione di entrambi è al vaglio. Non è la prima volta che fatti come questi avvengono specialmente nella zona non distante dalle stazioni.