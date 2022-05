Il museo delle pompe di benzina di Tradate, il Museo Fisogni, diventa la sala 76 del Museo del Turismo, un museo diffuso che unisce realtà museali da tutto il mondo. La presentazione è avvenuta venerdì mattina, 27 maggio, proprio al museo tradatese, creato dall’imprenditore Guido Fisogni, 81enne che ancora oggi guida i turisti alla scoperta dei tesori che, grazie alla sua professione, ha collezionato per una vita intera. Pezzi che attualmente vengono prestati anche ad altri musei, o utilizzati in produzioni televisive e cinematografiche.

Galleria fotografica Il Museo Fisogni diventa la "Sala 76" del Museo diffuso del Turismo 4 di 28

«È un grandissimo, affascinante e coinvolgente museo. Siamo onorati che abbiate aderito al Museo del Turismo – ha spiegato Alberto Boscue Coello, responsabile del Museo del Turismo -, un’iniziativa senza scopo di lucro, che cerca di dare ulteriore dignità del turismo, alle storie delle aziende e del territorio. Siamo un museo diffuso, da un’idea che è nata in Spagna. I musei li abbiamo chiamati “sale”: abbiamo 85 sale in 12 paesi nel mondo. Oggi abbiamo fatto una visita molto interessante e questo museo sarà promosso attraverso tutti i nostri canali e percorsi. Avete qui un vero gioiello e il signor Guido Fisogni è stato un pioniere del turismo».

«Questo museo nasce nel 1960, da quando sono tornato dal militare e ho aperto la mia azienda edile – ha spiegato il fondatore Guido Fisogni -. Come professione mi sono specializzato nella costruzione e sistemazione delle pompe di benzina, e così ho iniziato a tenere i pezzi. Facevo impianti in tutta Europa e ho fatto migliaia di stazioni di servizio, arrivando ad avere centinaia di dipendenti. Questo mi ha permesso di mettere da parte numerosi pezzi che altrimenti sarebbero andati dispersi. Il museo è rimasto per 50 anni a Palazzolo Milanese, poi, quando ho venduto la ditta, l’ho portato a Tradate, dove lo vedete oggi».

Il Museo Fisogni è aperto su prenotazione al numero 335-6777118, con l’ingresso a offerta. È possibile fare anche una visita virtuale del museo, gratuita, andando sul sito ufficiale.