Incontro pubblico per i Referendum sulla Giustizia a Palazzo Estense

A Varese lunedì 6 giugno incontro pubblico organizzato dal comitato provinciale per il “Sì al Referendum” con relatori di altissimo livello

Il comitato provinciale per il “Sì al Referendum” organizza un incontro pubblico per approfondire le tematiche legate ai cinque quesiti referendari, che andranno al voto il 12 giugno.

L’appuntamento è per lunedì 6 giugno, alle ore 20.45, presso il Salone Estense in via Sacco 5.

L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli esperti di diritto e di altrettanto autorevoli opinionisti.

Saranno presenti:

– Giuseppe Battarino (Magistrato)

– Pier Maria Corso (Professore Ordinario di Procedura Penale all’Università degli studi di Milano ed Avvocato)

– Carlo Fogliani (Vicepresidente AIGA Italia)

– Maurizio Grigo (Già Procuratore Capo a Varese e già Procuratore Generale a Campobasso)

– Pietro Senaldi (Vicedirettore di Libero)

«Si tratta di relatori di altissimo livello, che condurranno un incontro di approfondimento a beneficio della cittadinanza, in vista dell’importantissimo appuntamento con il voto referendario», commenta Stefano Angei, Referente del Comitato provinciale per il Sì e Consigliere comunale a Varese.

«I relatori saranno condotti nel dibattito dal giornalista Matteo Inzaghi, nelle vesti di moderatore. Lo scopo della serata sarà quello di analizzare a 360 gradi la questione legata alla riforma della Giustizia, tanto importante quando complessa. I relatori, infatti, dibatteranno in base alle loro posizioni e alle loro sensibilità sull’argomento – prosegue Angei – pensiamo che serate come questa facciano bene alla democrazia: è infatti essenziale fornire tutti gli elementi possibili ai cittadini, così che possano farsi la loro idea ed andare alle urne con consapevolezza. Il nostro obiettivo è creare un sano dibattito e un confronto aperto, invitando i cittadini ad esercitare i loro diritto e anche dovere di voto, al contrario di alcuni esponenti politici, i quali preferiscono disincentivare la partecipazione pubblica da parte dei cittadini, sperando che non si raggiunga il quorum. A questo proposito, il silenzio da parte di molti mass media è più che assordante».

«Nel nostro piccolo, cerchiamo di fornire un servizio di altissima qualità e massima utilità: invitiamo quindi tutti i cittadini della provincia di Varese a seguire il dibattito», conclude Angei.

L’evento è organizzato in collaborazione con Aiga.