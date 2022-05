Investito a Besozzo sulle strisce pedonali, 30enne in ospedale in codice giallo

Un uomo di 30 anni è stato investito nella serata di venerdì 6 maggio a Besozzo mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato in via Marconi, all’altezza del civico 20, poco prima delle 20,30.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Sos dei Laghi con il supporto dell’auto medica, e i Carabinieri per i rilievi dell’incidente e per regolare il traffico.

Secondo alcune testimonianza, al momento non confermate dalle autorità, l’auto che ha investito il 30enne non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

Molti, sul gruppo Facebook “Sei di Besozzo se…” (da cui è tratta la foto) hanno rimarcato la pericolosità di quel punto di via Marconi e invocato provvedimenti per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale.

Il 30enne investito è stato soccorso sul posto e poi ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.