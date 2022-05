A Laveno Sonia Boros Prencis presenta “La mia scrivania a Bucarest”

Domenica 29 maggio alle ore 18 nella Sala consiliare del comune di Laveno, Sonia Boros Prencis presenta il libro La mia scrivania a Bucarest” (Edizioni il Cavedio) è la storia di di una bambina, che diventerà ragazza, alla ricerca del padre, studente in medicina a Modena, ungherese ed ebreo, che nel 194o riconosce la bambina dandole il suo cognome ma a causa delle leggi razziali fugge e poi con la Cortina di ferro rimane irraggiungibile per tanti anni.

Scrive l’editore: «La vita di Sonia Boros Prencis si intreccia con la storia che studiamo a scuola. La guerra, le leggi razziali, la Cortina di ferro, gli anni del dopoguerra. La ricerca del proprio padre, travolto dagli avvenimenti bellici, è quella che tanti figli, in vicende diverse, hanno vissuto, e così il racconto assume un valore oggettivo al di là del ricordo personale. L’autrice parte dalle radici famigliari, descrive persone semplici che appartengono alla vita di tutti i giorni. Ha l’abilità di trasformarli in veri e propri personaggi che di diritto si collocano in quella comunicazione autentica che appartiene alla letteratura. Davanti a una scrivania in un paese lontano, la protagonista di una vita, che nella sua quotidianità mostra i segni di un destino singolare, troverà quelle risposte che per tanti anni aveva cercato. Ovviamente i destinatari di questo libro saranno in primo luogo parenti e soprattutto i figli, e ancor di più i nipoti. Ma non è un libro di puri ricordi. La mia scrivania a Bucarest di Sonia Boros Prencis è un libro per tutti».