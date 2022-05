Maggio di incontri con l’autore alla libreria Ubik

Incontri in libreria. Tra i prossimi appuntamenti di Ubi segnaliamo:

Sabato 07/05 ore 11:00

“Insegna al cuore a vedere” di Daniele Cassioli con Salvatore Vitellino, ed. DeAgostini .

Relatrice: Nicoletta Matricardi.

L’autore: Daniele Cassioli è nato a Roma nel 1986. Cieco dalla nascita, 25 volte campione del mondo di sci nautico, laureato in fisioterapia, oggi è life coach e formatore. Cofondatore e presidente di Real Eyes Sport, un’associazione sportiva non profit che ha come mission l’avvicinamento dei bambini con minorazione visiva all’attività motoria.

Il libro:Vedersi dentro è un’arte, ma anche una disciplina da apprendere e un “muscolo” da allenare. Per arrivare a giocare a cuore libero e mente aperta la partita più importante: quella della vita.

Sabato 14/05 ore 11:00

“La furia degli uomini” di Ezio Gavazzeni, ed. Mursia.

Relatore: Salvatore Borsellino

Il libro: Natale 1991, in un casolare fuori Enna, durante un vertice di Cosa Nostra, viene decisa la stagione delle stragi del 1992, che si concretizzerà negli omicidi di Salvo Lima, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nello stesso momento, in una località vicino a Monza, si sta svolgendo una riunione che vede la presenza di diversi personaggi del mondo imprenditoriale e istituzionale. Il loro intento: creare le condizioni per un golpe bianco. L’agente dei servizi segreti Francesco Mauri cercherà di far luce su quella lunga serie di omicidi e di attentati di stampo mafioso che ha segnato la storia del nostro paese: dall’assassinio del giudice Antonino Scopelliti fino al momento della sparizione dell’agenda rossa dalla borsa di Paolo Borsellino, pochi minuti dopo l’esplosione in cui perse la vita con gran parte della sua scorta. Un romanzo avvincente in cui le stragi del 1992, soprattutto quella di via D’Amelio, sono rivisitate minuziosamente in tutta la loro genesi, con riferimenti a vicende e a personaggi di quel periodo.

Sabato 21/05 ore 11:00

“1.3 so chi sei” di Laura Veroni, ed. Morellini.

Relatore: Andrea Giacometti

Il libro: Nuovo thriller di Laura Veroni, scrittrice di Varese che ambienta i suoi libri nella nostra città.

«Commissario Canova, la responsabilità dell’uccisione della giovane Giulia Arrighi è solamente tua. A questo omicidio ne seguiranno altri nei prossimi giorni…». Questa oscura minaccia incombe sul commissario Andrea Canova, chiamato a risolvere una catena di efferati delitti, apparentemente senza un filo conduttore tra di loro: nulla sembra accomunare le vittime, anche il modus operandi non è mai lo stesso. Unico legame un’immaginetta sacra, ritrovata addosso ai cadaveri, raffigurante San Sebastiano. Sul retro, la scritta: “Per il commissario Canova”, seguita da due cifre. Che cosa significa quel messaggio? Mentre la polizia brancola nel buio, il misterioso killer sembra divertirsi a portare avanti il suo macabro gioco. Nessun indizio, nessuna traccia da seguire e, mentre le accuse del suo persecutore si fanno sempre più stringenti, Canova precipita inesorabilmente in una spirale inarrestabile che lo porterà, in un finale inquietante, a fare i conti con un segreto inconfessabile del suo passato.