Il “Microchip Temporale Club Tour” dei Subsonica si conclude al Brixia Forum di Brescia domenica 8 maggio.

Il tour, partito da Torino il 1° aprile, ha portato sul palco i brani del disco “Microchip Temporale”, uscito a novembre 2019, una rielaborazione di “Microchip Emozionale”. L’album è rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di 14 tra i più significativi protagonisti della scena attuale: Achille Lauro, Coez, Coma Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥SS KETA, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. Ensi è stato ospite fisso del tour, mentre altri artisti che hanno collaborato al disco sono stati presenti su alcune delle date in programma.

I Subsonica hanno annunciato le prime date della stagione estiva di “ATMOSFERICO 2022”, a 20 anni di distanza dall’uscita di Amorematico. Il tour sarà l’occasione per rimettere in gioco quell’attitudine al groove che segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo. La tournée è prodotta da Vertigo. I biglietti acquistati in precedenza saranno validi per le nuove date.

CALENDARIO ATMOSFERICO 2022

venerdì 8 luglio 2022 – Rugby Sound Festival, Legnano (MI)

venerdì 15 luglio 2022 – Sherwood Festival, Padova

sabato 16 luglio 2022 – Piazza Leopardi, Recanati (MC)

giovedì 21 luglio 2022 – Apolide Festival, Vialfrè (TO)

giovedì 11 agosto 2022 – Beat Full, Bagheria (PA)

sabato 13 agosto 2022 – Ellenic Festival, Agrigento

venerdì 26 agosto 2022 – Anfiteatro Maria Pia, Alghero (SS)

venerdì 9 settembre 2022 – Parco Schuster, Roma

sabato 10 settembre 2022 – Festa Dell’Unità, Modena