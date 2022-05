Nasce la pizza Busto Arsizio, pizzerie in festa per una settimana

Dal 6 al 12 giugno Busto Arsizio festeggia la pizza e i pizzaioli di Busto omaggiano la città con una pizza speciale, a forma di B e con un ripieno a sorpresa. Quattordici pizzerie hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’assessorato al Commercio e da Confcommercio denominata “Festa della Pizza”.

«Per la prima volta lanciamo iniziativa che potrebbe diventare un appuntamento fisso da abbinare alla giornata mondiale della pizza il 17 gennaio – spiega l’assessore Manuela Maffioli -. È una partnership comune-Confcommercio sull’onda del successo della settimana della cucina bustocca che si è svolta tra fine febbraio e inizio marzo. Cercavamo una formula che fosse di supporto ai pubblici esercizi dopo il prezzo pagato per il contenimento della pandemia».

Conferma Emanuele Gambertoglio di Ascom: «È un’iniziativa che mira a valorizzare le nostre attività. In quella settimana le pizzerie aderenti faranno anche un piccolo omaggio ai clienti che acquisteranno una pizza.

La pizza Busto

Nella settimana dal 6 giugno al 12 giugno, in collaborazione con l’Associazione Commercianti, le 14 pizzerie che partecipano alla festa proporranno la ‘Pizza Busto’, per metà calzone e per l’altra metà pizza. La metà calzone avrà il ‘ripieno a sorpresa’ scelto da ciascun locale, mentre l’altra metà pizza avrà ingredienti identici per tutti, il pomodoro e la mozzarella. La pizza sarà a forma di B e i colori saranno quelli della Città, il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella. La ‘Pizza Busto’, che sarà proposta ai clienti soltanto durante la settimana della festa della pizza, costerà 8 euro in tutte le pizzerie.

Il premio per mangiatori di pizza

A tutti i consumatori di pizza sarà riservato un omaggio scelto dalle pizzerie, Ascom premierà con una Smart Box (a tema gastronomico) i primi tre clienti che consumerà tre “Pizze Busto” in tre diverse attività. Per dimostrarlo basterà inviare via WhatsApp al numero 3664841612 una foto della scheda a disposizione nei locali con i tre timbri delle tre diverse attività.

Le pizzerie che partecipano alla Festa

Da Mario Ristorante Pizzeria – Via Micca 5

Da Mimmo Ristorante Pizzeria – Via Padre Reginaldo Giuliani 13

Doppio Zero – Via Silvio Pellico 19

Fabbrica di Pedavena – Piazza dei Bersaglieri

La Piazzetta del Gusto – Via General Biancardi 23

La Piazzetta – Piazza Carlo Noe’ 1

La Piccola Corte – Via del Bosco 44

Loroverde – Viale Duca d’Aosta 14

Mammà – Corso XX Settembre 1

Oasi Mediterranea – Via Lonate Pozzolo 37/A

Peperoncino – Viale Boccaccio 48

Pizzeria Capri – Viale Diaz 42

Pizzeria Tony – Viale Rimembranze 32

Radici Pizza Cucina Tradizione – Via Antonio Pozzi 15