Riqualificazione ex Alfa Romeo: Garbagnate, Lainate e Arese pubblicano le varianti urbanistiche 

Pubblicate le proposte di varianti urbanistiche relative al progetto di riqualificazione dell’area Ex-Alfa Romeo. I Comuni di Arese, Garbagnate Milanese e Lainate, a seguito dell’incontro tenuto nelle scorse settimane con Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e l’operatore proprietario dell’area, hanno avviato – ciascuno per propria competenza territoriale – l’iter burocratico ed il percorso di condivisione con le varie anime della città, i cosiddetti stakeholder che porteranno alla definizione dell’atto integrativo all’Accordo di programma ex Alfa Romeo che disegna il futuro complessivo dell’area e alla sua approvazione, qualora le condizioni poste dai Comuni all’operatore privato verranno soddisfatte.

«È molto difficile – commenta il Sindaco di Garbagnate Milanese, Daniele Davide Barletta – contenere l’entusiasmo al cospetto del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Alfa Romeo: l’intera zona si appresta a compiere uno straordinario salto in avanti, uno di quelli che capita di rado. Sport, Salute e Lavoro sono gli assi portanti di questa rivoluzione, che prevede un innovativo ed inedito modello di Città, capace di coniugare lavoro, tempo libero, benessere, socialità, servizi e shopping, dentro la natura. In tre parole: qualità della vita. La Foresta Urbana, che in larga parte insiste su Garbagnate, sarà qualcosa di unico: un’oasi naturale, integrata con il Parco delle Garbine, che porta in dote dinamiche faunistiche e vegetative particolarissime, aree boschive ed umide, con l’elemento caratterizzante dell’acqua. Alcuni numeri danno la dimensione di questo cambio di passo: un impatto economico di 1,4 miliardi di euro; oltre 1.200 nuovi posti di lavoro; una riduzione di quasi 3.000 tonnellate di CO2 emesse ogni anno, grazie a nuovi alberi, percorsi ciclabili e produzione energetica da fonti rinnovabili; un aumento di superficie permeabile di oltre il 65%, con la trasformazione del grande parcheggio asfaltato di Expo in un grande parco urbano; un incremento importante del gettito fiscale; la realizzazione di oltre 120 milioni di euro di opere di urbanizzazione. Il progetto prevede anche un significativo impulso al trasporto locale pubblico, grazie al quale Bariana sarà collegata a Garbagnate, a Lainate, al Centro Commerciale, a Rho Fiera, attraverso una ferrotranvia. Infine, contestualmente all’intero intervento, come Comune abbiamo richiesto preziose opere (ristrutturazioni e spazi completamente nuovi), che cambieranno ulteriormente il volto della Città, per bellezza e servizi offerti. Abitare a Garbagnate sarà fantastico!»

«Da sempre siamo fermamente convinti della necessità di riqualificare l’area dell’ex Alfa Romeo – dichiara la Sindaca di Arese Michela Palestra – e avviarla ad una nuova vita. Si tratta di un’area dal punto di vista ambientale fortemente compromessa e degradata che, per i nostri territori, deve trasformarsi in un’occasione di rigenerazione, sviluppo e lavoro. Dopo una prima e parziale trasformazione avvenuta con l’Accordo di programma del 2012 e dopo 8 anni dall’avvio dell’Atto Integrativo dello stesso e, è venuto il momento di fare un passo in avanti valutando attentamente una proposta da parte della proprietà di tutta l’area decisamente differente da quelle precedenti, che mette al centro la sostenibilità con depavimentazioni importanti, aree verdi diffuse, piste ciclabili e significative mitigazioni ambientali sul nostro territorio. Siamo all’avvio di un percorso che permetterà l’approfondimento nel merito delle proposte, sia all’interno dell’iter istituzionale sia con il confronto con cittadini e stakeholders. Inizieremo il percorso di coinvolgimento, ascolto e confronto con la cittadinanza già nei prossimi giorni, con un consiglio comunale aperto, a cui invito finora tutti a partecipare che permetterà un momento dedicato di approfondimento. Altro tassello fondamentale legato all’ulteriore sviluppo dell’area è certamente la possibilità di realizzare una nuova soluzione, sostenibile ed efficiente, di trasporto pubblico locale, che connetta la nostra città ai punti di interscambio a noi più prossimi, Rho-Fiera da una parte e Garbagnate Mil.se dall’altra. Cogliere l’opportunità dello sviluppo strategico dell’area ex Alfa Romeo, in stretta connessione con la nuova area MIND, per accelerare la realizzazione di una nuova rete di trasporto pubblico per la nostra città è necessario, permetterà un’efficace connessione con Milano e migliorerà la qualità di vita dei cittadini aresini».

«I contenuti del progetto di sviluppo di quest’area dismessa da decenni – interviene il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro – rappresentano un’importante proposta di rigenerazione urbana, con molti elementi in grado di valorizzare e riqualificare non solo la nostra città, ma anche il territorio circostante. Le connessioni intercomunali, la foresta urbana che ricuce il paesaggio, il sistema della mobilità dolce sono solo alcuni dei punti di forza di una proposta su cui intendiamo lavorare, insieme. Proprio in quest’ottica, come Comune di Lainate abbiamo già dato il via nelle scorse settimane ad un articolato percorso partecipativo».

La proposta di progetto è stata illustrata alle parti politiche attraverso una riunione congiunta delle commissioni comunali, è stata condivisa con ILAS-Imprenditori Lainatesi Associati e con Confcommercio, per poi proseguire con altri incontri e tappe nelle prossime settimane. «Puntiamo a informare e coinvolgere le principali categorie rappresentative della città – aggiunge Tagliaferro – aperti a raccogliere spunti di riflessione e, ove possibile, proposte migliorative per lo sviluppo di un’area strategica, a due passi da Milano e immediatamente contigua al polo di MIND».

I contenuti del Progetto

Il progetto di rigenerazione urbana dell’area ex-Alfa Romeo si sviluppa su una superficie di circa 700.000 metri quadrati e prevede un investimento diretto di circa 600 milioni di euro. Le stime indicano un impatto economico sul territorio, sia in termini diretti sia di indotto, di 1,4 miliardi di euro, con la previsione di creare oltre 1.200 nuovi posti di lavoro.

TRASPORTO PUBBLICO

I soggetti promotori dell’Atto integrativo hanno inoltre convenuto di promuovere la realizzazione di un’infrastruttura di Trasporto Pubblico in grado di connettere i tre Comuni con lo sviluppo della città di Milano, offrendo un servizio metrotranviario efficiente. Si tratta di un nuovo sistema di trasporto su cui è già stato realizzato da MM un primo studio di fattibilità, con il quale vengono poste le basi per l’avvio della fase di progettazione, sulla base del tracciato che i Comuni interessati hanno condiviso con Regione Lombardia, che connette l’area di Mind (fermata ferroviaria e metropolitana di Rho – Fiera) all’area Ex Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese.

Saranno realizzati oltre 120 milioni di euro di urbanizzazioni, opere pubbliche e ambientali, in grado di affrontare efficacemente il problema del traffico locale e di incrementare le strutture pubbliche, soprattutto sportive e urbane e il verde pubblico dei Comuni di Arese, Lainate e Garbagnate Milanese.

PALAZZO GARDELLA, EX CENTRO DIREZIONALE ALFA ROMEO

E’ prevista anche la valorizzazione di Palazzo Gardella, un tempo centro direzionale dell’Alfa Romeo, mantenendo tutte le caratteristiche originarie dell’edificio progettato dal grande architetto milanese, in piena sinergia con la Sovrintendenza.

UNA FORESTA URBANA

Il cuore della riqualificazione sarà verde, con una grande foresta urbana di oltre 300.000 metri quadrati, con tutte le sue dinamiche vegetali e faunistiche per far rivivere un’esperienza di benessere e di sport unica a contatto con la natura. Previsto un aumento di superficie permeabile di oltre il 65%. Il grande parcheggio asfaltato di Expo 2015 sarà trasformato in un grande parco urbano.

PERCORSI CICLOPEDONALI E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Nell’ottica di creare connessioni e reti tra i Comuni, saranno definiti e realizzati nuovi percorsi ciclopedonali e numerosi progetti di riqualificazione urbana.

I PASSI DALL’ITER DEL PROGETTO

Pubblicazione proposta di variante urbanistica

Periodo per le osservazioni/controdeduzioni

Percorso di VAS – Valutazione Ambientale Strategica

Percorso di coinvolgimento degli stakeholder per la presentazione dei contenuti della proposta

Ratifica Atto Integrativo all’Accordo di Programma ex Alfa Romeo da parte dei tre Consigli Comunali

Decreto del Presidente della Regione Lombardia che rende efficaci le varianti urbanistiche e i contenuti dell’atto integrativo all’Accordo di Programma

La durata del percorso è pari a 9-10 mesi.