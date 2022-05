Una scuola superiore per Cassano? “Per noi priorità”

«Per noi la priorità è portare a Cassano un istituto superiore, non la realizzazione di nuovi asili». Tommaso Police, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di giugno, torna su un punto già reso noto del suo programma. «Questo invece non mette in discussione ovviamente il sostegno alle scuole d’infanzia esistenti», precisa Police.

Il consigliere comunale uscente e candidato sindaco puntualizza sul tema scolastico dopo qualche “attrito” emerso in città: «In questi giorni mi è giunta voce che qualcuno si sia allarmato rispetto alla nostra proposta di Polo Scolastico. Chiariamo subito una cosa: la nostra proposta è relativa solamente alla possibilità di portare a Cassano Magnago un Istituto Superiore, o un distaccamento».

Questa deve essere la priorità in termini di investimenti, più che nuovi asili. Police lo ripete a fronte delle mosse dell’amministrazione uscente guidata da Nicola Poliseno, che vuole realizzare nell’area di via Lazio. «Una proposta che mi vede contrario. Perché? Perché oggi l’offerta educativa per l’infanzia già presente in città risponde ai bisogni della nostra comunità».

«Dobbiamo quindi concentrare energie e risorse su un altro obiettivo: un polo culturale che possa valorizzare al meglio anche la biblioteca comunale e, appunto, una scuola superiore».