Una sfida ai fornelli con il cibo avanzato: il contest di Varese con ricette antispreco

Un contest per ricette antispreco: un’iniziativa per sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare. L’idea è nata in occasione del tavolo di lavoro Varese città antispreco, coordinato dall’assessora alla Tutela ambientale ed Economia circolare Nicoletta San Martino, che spiega: “Un’occasione per coinvolgere tutti sul tema della riduzione degli scarti alimentari, che in molti casi possono essere trasformati in risorse. La ricetta più votata sarà premiata durante la cena che ha scopi benefici, per il sostegno di realtà solidali cittadine”.

La ricetta più votata sarà premiata infatti durante Varese Solidale, la cena benefica prevista per il 28 maggio e patrocinata dal Comune di Varese, che quest’anno è realizzata proprio con ricette antispreco. A premiare la ricetta con libri a tema sarà Max Laudadio, che sostiene la manifestazione.

La ricetta deve avere come ingrediente principale un ingrediente che solitamente sprechiamo, come pane raffermo, scarti di frutta e verdura, avanzi, mentre come ingredienti extra sono ammessi olio, sale e pepe, erbe aromatiche, spezie, farina, latticini, uova.

Una volta preparata, si dovrà pubblicare sul proprio profilo Instagram o Facebook l’immagine del piatto, con indicati ingredienti e preparazione, riportando come riferimento al contest #varesecittaantispreco #varesesolidale.