Si picchiano sul treno con una catena, arriva la polizia che blocca un linciaggio

La Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato, nel weekend appena trascorso, un magrebino 34enne che si era reso responsabile dei reati di minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di servizio pubblico e denunciato in stato di libertà un 48enne italiano per lesioni ed interruzione di pubblico servizio.

Sabato sera, due pattuglie della Squadra Volanti del Commissariato cittadino, su segnalazione di alcuni passanti, sono intervenute in stazione a bordo di un treno a causa di una lite violenta in corso fra due uomini che si stavano picchiando contendendosi una catena di ferro; gli agenti di polizia nel tentativo di dividere i due, il magrebino residente a Gallarate e l’italiano senza fissa dimora proveniente dal Piemonte, sono stati lievemente feriti dalla reazione soprattutto del magrebino che nel tentativo di divincolarsi li ha scalciati più volte.

L’intervento di polizia si è complicato ulteriormente a causa della presenza di numerose persone vicine al cittadino marocchino, che hanno cercato in tutti i modi di ostacolarne l’accompagnamento in ufficio, tentando inoltre di aggredire l’italiano, scampato ad un vero e proprio linciaggio grazie alla prontezza ed alla professionalità della polizia.

Le ragioni scatenanti la lite, che tra le altre cose ha causato un importante ritardo al convoglio ferroviario, sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime dichiarazioni assunte, pare siano la conseguenza di una precedente discussione avuta prima dell’arrivo a Gallarate, tra il cittadino italiano ed una terza persona. Al termine degli accertamenti di polizia, il 34enne magrebino è stato arrestato e deferito all’autorità giudiziaria per lesioni e interruzione di pubblico servizio mentre l’italiano è stato denunciato in stato di libertà solo per lesioni e interruzione di pubblico servizio.