Sventato a Brunello il furto di due furgoni all’azienda informatica

Furto sventato nella notte a Brunello, dove i ladri avevano messo nel mirino due furgoni dell’azienda informatica. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 maggio nel parcheggio aziendale, i cui edifici non hanno subito furti o manomissioni di alcun tipo, e hanno forzato e messo in moto due mezzi furgonati. Immediata e tempestiva è scattata la risposta degli addetti alla vigilanza e dei carabinieri che li hanno intercettati a poca distanza e bloccati. È stata avviata un’indagine.