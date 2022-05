Torna la “600 in tour” per le strade del Varesotto

L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 maggio quando le mitiche 600 sfileranno tra i laghi di Monate e Maggiore, con tappa in Valceresio

Torna una delle manifestazioni più caratteristiche del Varesotto: la “6oo in Tour”, organizzata dal Comune di Cadrezzate con Osmate e dal 1° Club nazionale Fiat 600 di Besozzo.

L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 maggio quando le mitiche 600 sfileranno tra i laghi di Monate e Maggiore, con tappa in Valceresio. La partenza sarà da Besozzo sabato pomeriggio con direzione Sesto Calende dove, a partire dalle 17, ci sarà un’esposizione delle vetture in piazza De Cristoforis.

Domenica il ritrovo sarà alle 8 a Cadrezzate con Osmate al parco di Villa Bozza Quaini, mentre alle 9.30 è previsto l’arrivo a Besano dove la carovana si fermerà fino alle 12.50 con sfilata per le vie del paese ed esposizione delle auto d’epoca in piazza Libertà.

Il corteo si sposterà poi a Viggiù, dalle 13.15 alle 16.30 con sfilata per le strade della cittadina ed esposizione delle vetture nel parco di Villa Borromeo.

Dalle 17.30 alle 19 si torna sui laghi a Mercallo, con sfilata per le vie del paese ed esposizione in piazza Bagaglio.

Chiusura della manifestazione dalle 19.15 alle 22 a Cadrezzate con Osmate con sfilata ed esposizione nel parco di Villa Bozza Quaini dove si terranno i saluti istituzionali.

Gli organizzatori della “600 in Tour” ringraziano per la collaborazione il consigliere regionale Giacomo Cosentino, il vicepresidente della Provincia Alberto Barcaro e la consigliera provinciale Emanuela Quintiglio.