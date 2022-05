A Vergiate l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Dopo il triste periodo della pandemia, anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze riprende la propria attività con la Sindaca Viola, i Vicesindaci Christiane Luna, il Segretario Riccardo e i consiglieri Claudia, Iris, Nicolò, Ryan e Tommaso. Infatti, nella mattinata di sabato 28 maggio, alle ore 10 presso la Sala Consigliare del Comune di Vergiate, ha avuto luogo la cerimonia di insediamento del CCRR, alla presenza delle cariche comunali (Sindaco, assessori e consiglieri), durante la quale si sono svolte le elezioni del Sindaco, del Vicesindaco e del Segretario del CCRR.

Nel mese di marzo, gli studenti e le studentesse della scuola secondaria sono stati coinvolti nel progetto ed è stato chiesto loro di aderire liberamente come candidati per prendere parte al Consiglio. La proposta ha suscitato grande interesse e partecipazione, con oltre 30 studenti che hanno presentato la loro candidatura proponendo idee alla scuola per farsi votare. Alla fine di marzo tutta la popolazione scolastica è stata coinvolta nell’election day, durante il quale la coordinatrice della Cooperativa Sociale La Fucina, Francesca Rossini, che cura il coordinamento e la gestione del progetto, ha guidato le votazioni che hanno visto coinvolti oltre 200 studenti per poi individuare, in base al numero di preferenze ottenute, i 10 consiglieri del CCRR (5 alunni delle classi prime, 5 alunni delle classi seconde, di cui 5 ragazze e 5 ragazzi).

“L’amministrazione ha creduto fortemente nel proseguo del progetto poiché ritiene questa una valida opportunità di cittadinanza attiva , concreta e produttiva dei giovanissimi nei confronti del proprio territorio. Il CCRR che riprenderà le sue attività con l’anno scolastico 2022-23, vuole essere un’occasione per la comunità, ma anche per le istituzioni, di aprire ai giovani cittadini uno spazio di ascolto e di partecipazione attiva alla vita della scuola e del territorio, coinvolgendo i giovani e le giovani in attività ed eventi pubblici che siano un’opportunità di reale protagonismo e di formazione consapevole e responsabile a divenire, perché no, i cittadini e i rappresentanti anche politici di domani. Nel rinnovare la massima collaborazione da parte dell’amministrazione comunale auguro alla Sindaca e ai consiglieri del CCRR buon lavoro!”, sottolinea Stefania Gentile, Assessore istruzione , ambiente e politiche giovanili.